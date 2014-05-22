Депутат правящей коалиции предвещает возрождение бинома партий Плахотнюка и Додона ...

Глава парламентской юридической комиссии, депутат партии PAS Серджиу Литвиненко обвинил представителей Партии социалистов и Демпартии в незаконном созыве заседания комиссии, на котором был рассмотрен отзыв о вотуме недоверия правительству Майи Санду.

Об этом Литвиненко написал в соцсетях, многозначительно озаглавив свою заметку вопросом-восклицанием: "Возродился бином ДП-ПСРМ?!".

Литвиненко отметил, что на заседании комиссии, в котором не участвовали депутаты Блока ACUM, кворум был обеспечен депутатами Партии социалистов и Демпартии.

По мнению Литвиненко, заседание было созвано вразрез с положениями Регламента, согласно которому оно может быть созвано председателем или в его отсутствие вице-председателем. "Заседание было созвано вице-председателем Василием Боля в то время, как председатель не отсутствовал", - написал Литвиненко, находившийся в свое кабинете в то время, когда проходило заседание комиссии.

Кроме того, по его мнению, Регламент парламента не предусматривает необходимости какого-либо отзыва юридической комиссии по вопросу вотума недоверия правительству. В этой связи Литвиненко сослался и на "историю молдавского парламентаризма".

В понедельник по инициативе вице-председателя юридической комиссии Василия Боля (ПСРМ) было созвано заседание комиссии, на котором голосами депутатов Партии социалистов и Демпартии был утвержден консультативный отзыв комиссии по вопросу о вотуме недоверия правительству Майи Санду.