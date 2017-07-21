Майя Санду предложила вовлечь Совет Европы к разрешению кризиса власти ...

Премьер-министр Майя Санду настаивает на сохранении возглавляемого ею правительства и утверждения инициированного правительством изменения в Закон о прокуратуре.

Об этом Майя Санду заявила в ходе проведенного в понедельник брифинга.

"Назначение Генерального прокурора правительством на уровне премьер-министра или министра юстиции является механизмом, используемым в Швеции, Дании, Норвегии, Португалии, Румынии, Сербии, Франции, Австрии и во многих других странах с правовым государством", - отметила Санду.

Она сослалась на мнение Венецианской комиссии Совета Европы, согласно которому "желание правительства вмешаться в процесс избрания Генерального прокурора является резонным в условиях, когда борьба с преступностью является определяющей для нормального функционирования государственных учреждений".

Премьер-министр считает, что вовлечение правительства в процесс избрания Генпрокурора "является необходимым, особенно в ситуации, в которой мы оказались". Майя Санду подчеркнула в этой связи, что "изобличаемые ежедневно министрами схемы должны быть прекращены, а виновные должны быть наказаны".

Предваряя свое предложение о компромиссе, Майя Санду отметила, что "имеет обязательство перед людьми удостовериться, что назначенный Высшим советом прокуроров следующий Генпрокурор будет независимым в своих действиях".

"Мы находимся в политическом тупике. Для продолжения начатых правительством реформ, считаем важным, что действующий кабинет министров должен остаться в должности. Если правдивы заявления ПСРМ о желании сохранить парламентское большинство и это правительство, выхожу с предложением по выходу из этого тупика.

После вступления в силу закона о введении в действие нового механизма о предварительном выборе кандидатов на должность Генпрокурора и отзыва из парламента вотума о недоверии правительству, мы направим на экспертизу в Венецианскую комиссию закон, который мы приняли под свою ответственность. Публично обязуюсь не направлять краткий список кандидатов в Высший совет прокуроров до получения отзыва Венецианской комиссии. Таким образом, правительство сможет продолжить деятельность", - объявила премьер-министр Майя Санду предложение, которое, по ее мнению, является компромиссным.

В понедельник после обеда, парламент должен определить точную дату и время заседания, на котором будет принято решение о вотуме недоверия правительству Майи Санду в связи с принятием под ответственность правительства закона об изменении в механизм назначения Генерального прокурора.