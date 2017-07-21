Генпрокуратура до сих пор не выяснила, где скрывается Плахотнюк ...

Прошло более двух недель с тех пор, как беглый олигарх, экс-председатель ДПМ Владимир Плахотнюк был объявлен в национальный и международный розыск, однако до сих пор его местонахождение не установлено.

Об этом сообщил исполняющий обязанности генпрокурора Думитру Робу. По его словам, как только будет установлено, где он находится, прокуратура запросит экстрадицию, пишет Unimedia.

14 июня Владимир Плахотнюк тайно покинул Молдову, а спустя 10 дней объявил об уходе из политики. Предположительно он находится в США. 9 экс-главе ДПМ было предписано явиться в прокуратуру на допрос, однако пришедший вместо него адвокат запросил отсрочки на три недели, заверив, что Плахотнюк якобы намерен явиться лично. 11 октября районный суд сектора Чеканы выдал ордер на арест беглого олигарха. 29 октября он был объявлен в международный розыск.