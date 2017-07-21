Грузоперевозчики перекрыли международную трассу на севере Молдовы ...

(ВИДЕО) Вблизи Бельц на акцию протеста вышли грузоперевозчики, перекрыв десятками фур международную трассу, ведущую на выезд из Молдовы в сторону Украины и России.

Причиной протеста водителей большегрузных автомобилей является отсутствие сертификатов транспортировку грузов в Россию, выдаваемых Министерством экономики и инфраструктуры.

К собравшимся на дороге водителям вышел мэр Бельц Ренато Усатый, сообщивший, что по информации водителей, министерство экономики их просто игнорирует.

Протестующие возмущаются поведением властей, несмотря на то, что это уже третья акция протеста.

Со своей стороны, Усатый пообещал протестующим лично связаться министром экономики Вадимом Брынзаном с целью решения проблемы и скорейшего разблокирования движения на Бельцы.

Правительство Молдовы пока ничего не сообщало о планируемых действиях в связи с акцией протеста грузоперевозчиков.