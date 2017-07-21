Партия Додона отказывается рассматривать компромиссное предложение Майи Санду ...

ПСРМ настаивает на том, что единственный выход из сложившегося политического кризиса – это отзыв премьер-министром Майей Санду проекта по принятию кабмином ответственности за изменение Закона о прокуратуре.

Об этом заявил на брифинге депутат-социалист Василий Боля. Он также подчеркнул, что у правительства еще есть время отозвать проект, сообщает ZdG.

Напомним, ранее в понедельник Майя Санду предложила привлечь Совет Европы к разрешению политического кризиса в Молдове и представила компромиссное, на её взгляд, решение.

“После вступления в силу закона о введении в действие нового механизма о предварительном выборе кандидатов на должность Генпрокурора и отзыва из парламента вотума о недоверии правительству, мы направим на экспертизу в Венецианскую комиссию закон, который мы приняли под свою ответственность. Публично обязуюсь не направлять краткий список кандидатов в Высший совет прокуроров до получения отзыва Венецианской комиссии. Таким образом, правительство сможет продолжить деятельность”, - объявила премьер-министр Майя Санду предложение, которое, по ее мнению, является компромиссным.