Ренато Усатый официально вступил в должность примара Бельц ...

Выступая на учредительном заседании Муниципального совета, лидер “Нашей Партии” Ренато Усатый заявил, что приложит все усилия для достижения конструктивного диалога со всеми фракциями и независимыми советниками.

На заседании, состоявшемся в понедельник, 11 ноября, Усатый пообещал сделать всё, чтобы люди не разочаровались в сделанном выборе. Он также отметил, что открыт для диалога со всеми гражданами, с правительственными структурами и неправительственными организациями, сообщает ru1.md.

“Наша Партия” представлена в мунсовете северной столицы 23 советниками, фракцию возглавила вице-председатель политформирования Елена Грицко. ПСРМ представлена 7-ю советниками, главой избран Юрий Присакарь.

По результатам прошедших 20 октября всеобщих местных выборов, председатель оппозиционной "Нашей партии" Ренато Усатый был избран примаром Бельц с первого тура выборов. За него проголосовали 61,93% избирателей. Представитель правящей Партии социалистов Александр Нестеровский, считавшийся основным соперником Усатого, получил всего 16% голосов.