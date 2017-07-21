Пресс-секретарь Владимира Путина назвал убийство девушки в Петербурге 'чудовищным актом безумия' ...

Как сообщает ТАСС, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал это преступление "чудовищным актом безумия" и заверил, что оно будет расследовано.

"Безусловно, мотивы этого чудовищного преступления, которое, конечно, не могло не тронуть буквально всех, кто знает об этом, мотивы преступления, причины преступления будут установлены в ходе следствия", - сказал журналистам в понедельник представитель Кремля. По его словам, "потом уже можно будет говорить о том, кто может иметь хоть какое-то отношение к этому акту безумия, чудовищному акту безумия".

Ранее уже сообщалось, что доцент Санкт-Петербургского университета, 63-летний ученый Олег Соколов был задержан 9 ноября по подозрению в убийстве своей студентки, которую он расчленил, а затем пытался утопить останки в Мойке.

Ученый уже дал признательные показания и сообщил следователям, что застрелил свою жертву во время ссоры еще 7-го ноября. Затем начал расчленять тело, чтобы избавиться от него. По его словам, первым делом он отрезал ноги девушки и выбросил пакет с ними в Мойку. В момент, когда мужчина пытался утопить там же руки ученицы, он спьяну упал в воду, при спасении его и задержали. Его достали из реки Мойки с рюкзаком, в котором находились две отрезанные женские руки.

Олег Соколов является доцентом исторической кафедры СПбГУ, крупнейшим специалистом по наполеоновской эпохе, члено научного совета Российского военно-исторического общества. Учёный специализируется на военной истории Франции, является основоположником военно-исторической реконструкции в России. Был награжден французским орденом Почетного легиона.