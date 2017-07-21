Представитель партии Додона возглавил Кишинев ...

Таким образом, мандат представителя ПСРМ Иона Чебана утверждён, и он официально вступил в должность генерального примара, сообщает IPN.

По результатам прошедшего 3 ноября второго тура местных выборов генеральным примаром Кишинева избран кандидат ПСРМ Ион Чебан, набравший 52,39% голосов. Его контркандидат от избирательного блока ACUM Андрей Нэстасе получил 47,61% голосов избирателей. Явка на выборах мэра столицы составила 37,78%. К избирательным урнам вышли больше 240 тысяч человек.