МЕНЮ
Twitter
﻿ 116
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

‡агрузка...
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

16:06  

Представитель партии Додона возглавил Кишинев

15:59  

Пресс-секретарь Владимира Путина назвал убийство девушки в Петербурге 'чудовищным актом безумия'

15:10  

Ренато Усатый официально вступил в должность примара Бельц

14:28  

Партия Додона отказывается рассматривать компромиссное предложение Майи Санду

13:52  

Грузоперевозчики перекрыли международную трассу на севере Молдовы

13:43  

Генпрокуратура до сих пор не выяснила, где скрывается Плахотнюк
все новости

Представитель партии Додона возглавил Кишинев

Опубликовано : 11 ноябрь 2019 г. 16:06 | Просмотров: 0 | Категория: Кишинев

Суд сектора Рышкановка утвердил результаты выборов мэра Кишинёва.

Таким образом, мандат представителя ПСРМ Иона Чебана утверждён, и он официально вступил в должность генерального примара, сообщает IPN.

По результатам прошедшего 3 ноября второго тура местных выборов генеральным примаром Кишинева избран кандидат ПСРМ Ион Чебан, набравший 52,39% голосов. Его контркандидат от избирательного блока ACUM Андрей Нэстасе получил 47,61% голосов избирателей. Явка на выборах мэра столицы составила 37,78%. К избирательным урнам вышли больше 240 тысяч человек.


Метки к статье: Ион Чебан, выборы мэра, муд, мандат, утверждение

Загрузка...
| Версия для печати



Загрузка...

Похожие новости
КИШИНЕВ
Представитель партии Додона возглавил Кишинев

Представитель партии Додона возглавил Кишинев ...

Просмотров: 0
Россия осудила выходку вандалов на Кишиневском Мемориале

Россия осудила выходку вандалов на Кишиневском Мемориале ...

Просмотров: 478
Вандалы поглумились на Кишиневском Мемориале

Вандалы поглумились на Кишиневском Мемориале ...

Просмотров: 633
Нэстасе обвинил Министерство юстиции в своем провале на местных выборах

Нэстасе обвинил Министерство юстиции в своем провале на местных выборах ...

Просмотров: 1479
Пойманный пьяным за рулём полицейский уволен из органов

Пойманный пьяным за рулём полицейский уволен из органов ...

Просмотров: 586
Нэстасе отказался от коалиции с социалистами в Кишиневском совете

Нэстасе отказался от коалиции с социалистами в Кишиневском совете ...

Просмотров: 1920
Загрузка...
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

Просмотров: 16074
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

Просмотров: 42805
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Просмотров: 40283
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

Просмотров: 17961
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Предсказания Бориса Немцова считают пророческими

Предсказания Бориса Немцова считают пророческими

Просмотров: 57079
Додон обвинен в получении взятки в 25 миллионов евро

Додон обвинен в получении взятки в 25 миллионов евро

Просмотров: 52988
Киркоров отказывается отдавать почти 700 тысяч евро кредита

Киркоров отказывается отдавать почти 700 тысяч евро кредита

Просмотров: 45947
В Затоку стянута бронетехника и военная авиация

В Затоку стянута бронетехника и военная авиация

Просмотров: 42881
Додон совершил уголовное преступление, в очередной раз допустив профанацию Государственного герба

Додон совершил уголовное преступление, в очередной раз допустив профанацию Государственного герба

Просмотров: 39401
Глава полиции опровергает информацию о безнаказанности убийцы на Porsche

Глава полиции опровергает информацию о безнаказанности убийцы на Porsche

Просмотров: 34960
Коррупция объединилась и перешла в наступление

Коррупция объединилась и перешла в наступление

Просмотров: 33200
Проект Плахотнюка - Дамира - Канду стал очередным долгостроем за бюджетные деньги

Проект Плахотнюка - Дамира - Канду стал очередным долгостроем за бюджетные деньги

Просмотров: 28363
ВЛАСТЬ
Партия Додона отказывается рассматривать компромиссное предложение Майи Санду

Партия Додона отказывается рассматривать компромиссное предложение Майи Санду

13:03  Майя Санду предложила вовлечь Совет Европы к разрешению кризиса власти
11:57  Депутат правящей коалиции предвещает возрождение бинома партий Плахотнюка и Додона
10.11.2019  Россия ожидает адекватной реакции от властей Молдовы
ЛЮДИ
В Парламенте Молдовы одобрили решение о легализации каннабиса

В Парламенте Молдовы одобрили решение о легализации каннабиса

23.10.2019  Гражданский активист предложил устроить судьям 'коридор люстрации'
17.10.2019  В прямом эфире телеканала РБК случился конфуз
09.10.2019  Предсказания Бориса Немцова считают пророческими
БИЗНЕС
Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

30.04.2019  Дочернее предприятие Газпрома побило все рекорды по долгам
12.04.2019  Компания Gas Natural Fenosa окончательно покидает молдавский рынок
12.12.2018  Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины
КРИМИНАЛ
Додон обвинен в получении взятки в 25 миллионов евро

Додон обвинен в получении взятки в 25 миллионов евро

06.11.2019  ЦИК использовал мошеннические чернила на прошедших выборах
06.11.2019  Бывший глава полиции арестован в аэропорту по обвинению в контрабанде оружия
04.11.2019  Замешанный в рейдерских атаках судья задержан прокурорами



Все права защищены. Копирование материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Ноябрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Ноябрь 2019 (93)
Октябрь 2019 (275)
Сентябрь 2019 (240)
Август 2019 (162)
Июль 2019 (234)
Июнь 2019 (201)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
google rank checker