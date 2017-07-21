Парламент во вторник решит судьбу правительства Майи Санду ...

Соответствующее решение было принято в понедельник Постоянным бюро парламента, сообщает jurnal.md.

В пятницу фракция ПСРМ в парламенте пригрозила правительству Майи Санду отставкой. Как заявил с трибуны депутат Василий Боля, социалисты отклонили предложение блока ACUM о внесении поправок в Закон прокуратуре, поскольку это неконституционно, и выдвигают вотум недоверия кабинету министров.

По словам социалиста, предложенный правительством закон “возвращает нас в прошлое”, когда чиновники назначались по партийной принадлежности. Помимо этого Боля отметил, что фракция ПСРМ оказывала кабмину Санду поддержку во всех начинаниях, однако он превратился в орган, наносящий вред населению. Правительство не справляется с трудностями, а экономическая ситуация в стране стремительно ухудшается, пояснил депутат.

В понедельник Майя Санду предложила социалистам компромиссное, на её взгляд, решение, однако оно было отвергнуто.