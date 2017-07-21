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Блок ACUM собирает демонстрацию в поддержку правительства Майи Санду

Опубликовано : 11 ноябрь 2019 г. 19:38 | Просмотров: 438 | Категория: Власть

Акция начнется во вторник в 10 часов утра перед зданием Парламента, где в это время будет рассматриваться требование об отставке правительства.

О созыве демонстрации объявлено в соцсетях.

"Рост зарплат, реформа юстиции будут остановлены, если депутаты-социалисты и демократы проголосуют за отставку правительства! Придем завтра к Парламенту на защиту Юстиции", - говорится в анонсе мероприятия.

Согласно принятому в понедельник решению Постоянного бюро парламента, 12 ноября в 10 часов начнется заседание парламента, в ходе которого будет рассмотрено требование депутатов Партии социалистов об отставке правительства Майи Санду. Вотум о недоверии был вынесен после того, как правительство решило принять под свою ответственность закон, которым премьер-министр наделялся правом единолично выдвигать для утверждения Высшим советом прокуроров кандидатов на должность Генпрокурора.


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