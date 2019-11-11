МЕНЮ
Twitter
﻿ 49
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

‡агрузка...
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

11.11.2019  

Бывший президент Боливии бежал в Мексику

11.11.2019  

Блок ACUM собирает демонстрацию в поддержку правительства Майи Санду

11.11.2019  

Парламент во вторник решит судьбу правительства Майи Санду

11.11.2019  

Представитель партии Додона возглавил Кишинев

11.11.2019  

Пресс-секретарь Владимира Путина назвал убийство девушки в Петербурге 'чудовищным актом безумия'

11.11.2019  

Ренато Усатый официально вступил в должность примара Бельц
все новости

Бывший президент Боливии бежал в Мексику

Опубликовано : 11 ноябрь 2019 г. 23:40 | Просмотров: 159 | Категория: Мир

Объявивший об отставке на фоне массовых протестов президент Боливии Эво Моралес получил политическое убежище в Мексике.

Как сообщает РИА Новости, Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард заявил, что Мексика в ответ на просьбу подавшего в отставку с поста президента Боливии Эво Моралеса предоставила ему политическое убежище.

"Только что я принял звонок президента Моралеса. Он ответил на наше предложение и запросил устно и формально политическое убежище у нашей страны", — заявил Эбрард журналистам.

Министр ранее заявил, что страна готова предоставить убежище Моралесу на территории посольства Мексики в Ла-Пасе, где уже находятся 20 чиновников и депутатов.

Моралес объявил о своей отставке накануне, под давлением массовых протестов. Протестующие обвинили власти страны в мошенничестве на прошедших 20 октября президентских выборах, позднее это подтвердил доклад наблюдателей Организации американских государств.

К его уходу ранее призвали глава боливийской армии и шеф полиции, а также оппозиция и профсоюзы.


Загрузка...
| Версия для печати



Загрузка...

Похожие новости
МИР
Бывший президент Боливии бежал в Мексику

Бывший президент Боливии бежал в Мексику ...

Просмотров: 159
Пресс-секретарь Владимира Путина назвал убийство девушки в Петербурге

Пресс-секретарь Владимира Путина назвал убийство девушки в Петербурге 'чудовищным актом безумия' ...

Просмотров: 422
США не готовы помогать Украине вечно – помощник Трампа

США не готовы помогать Украине вечно – помощник Трампа ...

Просмотров: 347
Выборы президента Румынии: второй тур через две недели

Выборы президента Румынии: второй тур через две недели ...

Просмотров: 425
Президент Боливии подал в отставку

Президент Боливии подал в отставку ...

Просмотров: 467
Путин пользуется наибольшим доверием жителей Донецкой и Луганской областей Украины

Путин пользуется наибольшим доверием жителей Донецкой и Луганской областей Украины ...

Просмотров: 393
Загрузка...
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

Просмотров: 16082
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

Просмотров: 42814
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Просмотров: 40291
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

Просмотров: 17970
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Предсказания Бориса Немцова считают пророческими

Предсказания Бориса Немцова считают пророческими

Просмотров: 57097
Додон обвинен в получении взятки в 25 миллионов евро

Додон обвинен в получении взятки в 25 миллионов евро

Просмотров: 56958
Киркоров отказывается отдавать почти 700 тысяч евро кредита

Киркоров отказывается отдавать почти 700 тысяч евро кредита

Просмотров: 45953
В Затоку стянута бронетехника и военная авиация

В Затоку стянута бронетехника и военная авиация

Просмотров: 42887
Додон совершил уголовное преступление, в очередной раз допустив профанацию Государственного герба

Додон совершил уголовное преступление, в очередной раз допустив профанацию Государственного герба

Просмотров: 39540
Глава полиции опровергает информацию о безнаказанности убийцы на Porsche

Глава полиции опровергает информацию о безнаказанности убийцы на Porsche

Просмотров: 34976
Коррупция объединилась и перешла в наступление

Коррупция объединилась и перешла в наступление

Просмотров: 33205
Кому Плахотнюк передал власть перед бегством из страны?

Кому Плахотнюк передал власть перед бегством из страны?

Просмотров: 29524
ВЛАСТЬ
Блок ACUM собирает демонстрацию в поддержку правительства Майи Санду

Блок ACUM собирает демонстрацию в поддержку правительства Майи Санду

11.11.2019  Парламент во вторник решит судьбу правительства Майи Санду
11.11.2019  Партия Додона отказывается рассматривать компромиссное предложение Майи Санду
11.11.2019  Майя Санду предложила вовлечь Совет Европы к разрешению кризиса власти
ЛЮДИ
В Парламенте Молдовы одобрили решение о легализации каннабиса

В Парламенте Молдовы одобрили решение о легализации каннабиса

23.10.2019  Гражданский активист предложил устроить судьям 'коридор люстрации'
17.10.2019  В прямом эфире телеканала РБК случился конфуз
09.10.2019  Предсказания Бориса Немцова считают пророческими
БИЗНЕС
Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

30.04.2019  Дочернее предприятие Газпрома побило все рекорды по долгам
12.04.2019  Компания Gas Natural Fenosa окончательно покидает молдавский рынок
12.12.2018  Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины
КРИМИНАЛ
Додон обвинен в получении взятки в 25 миллионов евро

Додон обвинен в получении взятки в 25 миллионов евро

06.11.2019  ЦИК использовал мошеннические чернила на прошедших выборах
06.11.2019  Бывший глава полиции арестован в аэропорту по обвинению в контрабанде оружия
04.11.2019  Замешанный в рейдерских атаках судья задержан прокурорами



Все права защищены. Копирование материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Ноябрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Ноябрь 2019 (96)
Октябрь 2019 (275)
Сентябрь 2019 (240)
Август 2019 (162)
Июль 2019 (234)
Июнь 2019 (201)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
google rank checker