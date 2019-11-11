Бывший президент Боливии бежал в Мексику ...

Объявивший об отставке на фоне массовых протестов президент Боливии Эво Моралес получил политическое убежище в Мексике.

Как сообщает РИА Новости, Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард заявил, что Мексика в ответ на просьбу подавшего в отставку с поста президента Боливии Эво Моралеса предоставила ему политическое убежище.

"Только что я принял звонок президента Моралеса. Он ответил на наше предложение и запросил устно и формально политическое убежище у нашей страны", — заявил Эбрард журналистам.

Министр ранее заявил, что страна готова предоставить убежище Моралесу на территории посольства Мексики в Ла-Пасе, где уже находятся 20 чиновников и депутатов.

Моралес объявил о своей отставке накануне, под давлением массовых протестов. Протестующие обвинили власти страны в мошенничестве на прошедших 20 октября президентских выборах, позднее это подтвердил доклад наблюдателей Организации американских государств.

К его уходу ранее призвали глава боливийской армии и шеф полиции, а также оппозиция и профсоюзы.