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Власти, занятые `бракоразводным процессом`, полностью игнорируют протесты дальнобойщиков

Опубликовано : 12 ноябрь 2019 г. 09:30 | Просмотров: 1426 | Категория: Аналитика сети

Громкий “бракоразводный процесс” во власти, за которым вот уже неделю наблюдает вся страна не оставляет руководителям страны времени на такие “пустяки”, как протесты дальнобойщиков, оставшихся без средств к существованию.Громкий “бракоразводный процесс” во власти, за которым вот уже неделю наблюдает вся страна не оставляет руководителям страны времени на такие “пустяки”, как протесты дальнобойщиков, оставшихся без средств к существованию.

Журналист Дмитрий Чубашенко, побывавший вчера в Бельцах и лично пообщавшийся с протестующими рядом с городом водителями, выяснил, чего они добиваются и что думают о нынешнем руководстве. Он отметил, что единственный кто пришел к протестующим – это мэр Бельц Ренато Усатый, однако решать вопросы протестующих – не в его компетенции.

“Только вернулся из Бельц, где участвовал в передаче на местном телевидении. Главная новость в городе — забастовка дальнобойщиков, перекрывших национальную автотрассу у въезда в Бельцы со стороны Кишинева. По обочинам — десятки “тиров”, посреди трассы — сотня водителей, которые пропускают только машины скорой помощи, полиции и “маршрутки”. Всем остальным машинам приходится объезжать Бельцы по полям и лесополосам. Очень неудобно, но дальнобойщики говорят, что власти Молдовы не оставили им выбора.

Из-за кризиса с так называемыми “дозволами”, которые необходимы для поездок в Россию, сотни водителей и члены их семей остались без средств к существованию. Власти никак не решают эту проблему. И не просто не решают, но вообще никак не реагируют на протесты дальнобойщиков. Это больше всего задевает их — то, что государству на них наплевать. Водителям говорят, что власти в Кишиневе в лице ПСРМ президента Додона и АКУМ премьера Санду заняты громким “бракоразводным” процессом, и до проблем дальнобойщиков у них руки не доходят.

Это очень наглядный пример вырождения и никчемности действующего (точнее, бездействующего) государственного аппарата. Если уж называть вещи своими именами, блокирования автомагистралей — это ЧП и даже уголовно наказуемое деяние. Но властям это до лампочки. Они не хотят даже просто выслушать людей, потому что заняты более важным делом - развалом коалиции из-за недореформирования юстиции. Им некогда поговорить с гражданами, которые, между прочим, за них голосовали. Если завтра кто-нибудь, не дай Бог, пустит под откос поезд, Додон, Санду и Брынзан и этого не заметят, потому что будут очень заняты очередным спором про главного прокурора или старшего судью”, - пишет Чубашенко в своей публикации в соцсети. Решать конфликт должны премьер-министр и министр экономики, однако у правительства сейчас проблема поважнее – удержаться у власти, отмечает журналист.

“Единственный из госчиновников, который вышел к забастовщикам — примар Бельц Ренато Усатый. Трассу перекрыли возле его города, самые большие неудобства возникли у жителей Бельц, и логично, что примар попытался как-то уладить этот конфликт. Но это не в его компетенции. Он может выйти в лайв, призвать кишиневских чиновников обратить внимание на происходящее, напоить водителей чаем и дать им по бутерброду. И все. Решать проблему должны премьер-министр и министр экономики, но они этим не занимаются. А их партнер по коалиции президент может только звонить в правительство России и просить выдать “чрезвычайную” партию дозволов. Для пиара сгодится, но на решение проблемы никак не тянет.

“Их там всех в Кишиневе надо разогнать, и эту поганую коалицию в первую очередь”, - возмущаются водители. И они правы”, - подводит итог Дмитрий Чубашенко.

Напомним, в понедельник вблизи Бельц на грузоперевозчики вышли на акцию протеста, перекрыв десятками фур международную трассу, ведущую на выезд из Молдовы в сторону Украины и России.


Метки к статье: Дмитрий Чубашенко, протесты, грузоперевозчики, дальнобойщики, Бельцы, Ренато Усатый

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