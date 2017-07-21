Власти, занятые `бракоразводным процессом`, полностью игнорируют протесты дальнобойщиков ...

Громкий “бракоразводный процесс” во власти, за которым вот уже неделю наблюдает вся страна не оставляет руководителям страны времени на такие “пустяки”, как протесты дальнобойщиков, оставшихся без средств к существованию.Громкий “бракоразводный процесс” во власти, за которым вот уже неделю наблюдает вся страна не оставляет руководителям страны времени на такие “пустяки”, как протесты дальнобойщиков, оставшихся без средств к существованию.

Журналист Дмитрий Чубашенко, побывавший вчера в Бельцах и лично пообщавшийся с протестующими рядом с городом водителями, выяснил, чего они добиваются и что думают о нынешнем руководстве. Он отметил, что единственный кто пришел к протестующим – это мэр Бельц Ренато Усатый, однако решать вопросы протестующих – не в его компетенции.

“Только вернулся из Бельц, где участвовал в передаче на местном телевидении. Главная новость в городе — забастовка дальнобойщиков, перекрывших национальную автотрассу у въезда в Бельцы со стороны Кишинева. По обочинам — десятки “тиров”, посреди трассы — сотня водителей, которые пропускают только машины скорой помощи, полиции и “маршрутки”. Всем остальным машинам приходится объезжать Бельцы по полям и лесополосам. Очень неудобно, но дальнобойщики говорят, что власти Молдовы не оставили им выбора.

Из-за кризиса с так называемыми “дозволами”, которые необходимы для поездок в Россию, сотни водителей и члены их семей остались без средств к существованию. Власти никак не решают эту проблему. И не просто не решают, но вообще никак не реагируют на протесты дальнобойщиков. Это больше всего задевает их — то, что государству на них наплевать. Водителям говорят, что власти в Кишиневе в лице ПСРМ президента Додона и АКУМ премьера Санду заняты громким “бракоразводным” процессом, и до проблем дальнобойщиков у них руки не доходят.

Это очень наглядный пример вырождения и никчемности действующего (точнее, бездействующего) государственного аппарата. Если уж называть вещи своими именами, блокирования автомагистралей — это ЧП и даже уголовно наказуемое деяние. Но властям это до лампочки. Они не хотят даже просто выслушать людей, потому что заняты более важным делом - развалом коалиции из-за недореформирования юстиции. Им некогда поговорить с гражданами, которые, между прочим, за них голосовали. Если завтра кто-нибудь, не дай Бог, пустит под откос поезд, Додон, Санду и Брынзан и этого не заметят, потому что будут очень заняты очередным спором про главного прокурора или старшего судью”, - пишет Чубашенко в своей публикации в соцсети. Решать конфликт должны премьер-министр и министр экономики, однако у правительства сейчас проблема поважнее – удержаться у власти, отмечает журналист.

“Единственный из госчиновников, который вышел к забастовщикам — примар Бельц Ренато Усатый. Трассу перекрыли возле его города, самые большие неудобства возникли у жителей Бельц, и логично, что примар попытался как-то уладить этот конфликт. Но это не в его компетенции. Он может выйти в лайв, призвать кишиневских чиновников обратить внимание на происходящее, напоить водителей чаем и дать им по бутерброду. И все. Решать проблему должны премьер-министр и министр экономики, но они этим не занимаются. А их партнер по коалиции президент может только звонить в правительство России и просить выдать “чрезвычайную” партию дозволов. Для пиара сгодится, но на решение проблемы никак не тянет.

“Их там всех в Кишиневе надо разогнать, и эту поганую коалицию в первую очередь”, - возмущаются водители. И они правы”, - подводит итог Дмитрий Чубашенко.

Напомним, в понедельник вблизи Бельц на грузоперевозчики вышли на акцию протеста, перекрыв десятками фур международную трассу, ведущую на выезд из Молдовы в сторону Украины и России.