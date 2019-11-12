Партия Плахотнюка готова поучаствовать в отставке правительства Майи Санду ...

Лидер фракции Демпартии Дмитрий Дьяков признал, что его партия будет чувствовать себя намного комфортнее, если социалисты отправят в отставку кабинет министров Санду.

Дьяков заявил это в контексте возможного создания миноритарного правительства во главе с бывшим министром финансов, советником президента Ионом Кику.

"Если правительство будет отставлено, все сядут за стол переговоров и будут искать выход из сложившейся ситуации. Мы соберем национальный политсовет партии и обсудим. Согласно законодательству, глава государства должен инициировать консультации с парламентскими фракциями. Конечно, мы будем участвовать в обсуждениях... Мы сядем и обсудим условия, будет ли это правительство на шесть месяцев или на три с половиной года, сколько остается до парламентских выборов", – заявил Дьяков в эфире телеканала TV8.

В то же время, Дьяков сообщил, что Демпартия не намерена формировать новое парламентское большинство, и отрицает, что ДПМ ведет переговоры с социалистами, чтобы создать коалицию и назначить новое правительство с министрами от ДПМ.

Во вторник, парламент рассматривает выдвинутую Партией социалистов инициативу об отставке правительства Майи Санду. Вотум недоверия был выдвинут партией Игоря Додона после того, как правительство приняло под собственную ответственность изменения в Закон о прокуратуре, согласно которому премьер-министр будет выдвигать Высшему совету прокуроров две кандидатуры на утверждение в должности Генпрокурора.