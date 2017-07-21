Владимир Зеленский согласился на встречу с Владимиром Путиным ...

Как сообщает издание Kazinform, Назарбаев предложил лидерам России и Украины встретиться "тет-а-тет" в Казахстане. Назарбаев сообщил об этом в ходе Пятого ежегодного заседания Astana Club.

"Я считаю, что нужна отдельная личная встреча президента России и президента Украины. Я разговаривал о том, возможна ли такая встреча тет-а-тет, обговорить все вопросы. Мне кажется, сейчас момент хороший", - отметил Назарбаев.

В этой связи он заявил, что "уже получил согласие Зеленского на встречу тет-а-тет". "Если нейтральная площадка нужна, я предложил Казахстан", - добавил он.

Нурсултан Назарбаев встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в октябре в Японии. Накануне он провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.