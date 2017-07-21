Польские националисты устроили в Варшаве факельное шествие ...

11 ноября в честь Дня независимости Польши в Варшаве прошли официальные торжества, включая военный парад на центральной площади и возложение венков к могиле Неизвестного солдата.

В этот же день десятки тысяч националистов с факелами и государственными флагами прошли маршем по Варшаве, распевая польский гимн. Организаторами выступили объединения "Всепольская молодежь" и "Национально-радикальный лагерь", передает Euronews.

Сообщается, что аналогичный марш планировалось провести и во Вроцлаве, однако сразу после начала мэрия города мероприятие отменила из-за раздававшихся в колонне антисемитских лозунгов. Манифестантов разогнала полиция с применением водомётов и слезоточивого газа.