Прокурор обнаружен мертвым в собственной квартире ...

По данным полиции, умерший работал прокурором в столичном секторе Буюканы. Со слов супруги, у мужчины были проблемы с сердцем, а накануне вечером его состояние ухудшилось.

Точные причины смерти установит судебно-медицинская экспертиза. Обстоятельства трагедии расследуются.