Прокурор обнаружен мертвым в собственной квартире
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43-летний мужчина скончался во сне от сердечно-сосудистого заболевания.
По данным полиции, умерший работал прокурором в столичном секторе Буюканы. Со слов супруги, у мужчины были проблемы с сердцем, а накануне вечером его состояние ухудшилось.
Точные причины смерти установит судебно-медицинская экспертиза. Обстоятельства трагедии расследуются.
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