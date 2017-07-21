FLASH // Правительство отправлено в отставку
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Утвержденный в июне кабинет министров Майи Санду был отправлен в отставку по инициативе коллег по коалиции из Партии социалистов Игоря Додона при поддержке депутатов партии Плахотнюка.
За отставку правительства проголосовали 63 депутата.
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