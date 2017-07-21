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Партия Плахотнюка готова поучаствовать в отставке правительства Майи Санду
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FLASH // Правительство отправлено в отставку

Опубликовано : 12 ноябрь 2019 г. 12:58 | Просмотров: 402 | Категория: Власть

Утвержденный в июне кабинет министров Майи Санду был отправлен в отставку по инициативе коллег по коалиции из Партии социалистов Игоря Додона при поддержке депутатов партии Плахотнюка.

За отставку правительства проголосовали 63 депутата.


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