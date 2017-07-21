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Еврокомиссия выразила обеспокоенность в связи с отставкой правительства Санду

Опубликовано : 12 ноябрь 2019 г. 15:28 | Просмотров: 0 | Категория: Мир

Отставка правительства Молдовы является тревожным сигналом, однако не отменяет необходимость проведения реформ.

Об этом говорится в пресс-релизе Европейской комиссии, опубликованном 12 ноября на её официальном сайте.

“Голосование за вотум недоверия правительству Республики Молдова, связанным с вопросом избрания Генерального прокурора, является тревожным сигналом для процесса реформ в стране.

Коалиция выступила с рядом инициатив по выполнению ключевых обязательств, принятых в июле, в частности, в области борьбы с коррупцией, независимости судебной системы и расследования банковского мошенничества. Необходимость в таких реформах не исчезла с голосованием за отставку правительства.

Партнерство с Европейским союзом будет по-прежнему сосредоточено на предоставлении ощутимых выгод гражданам Молдовы. В этом духе ЕС стремится сотрудничать в Республике Молдова с теми, кто поддерживает процесс реформ, являющийся основой нашего Соглашения об ассоциации, в частности в том, что касается борьбы с коррупцией и корыстными интересами независимо от политической принадлежности, обеспечения независимости судебной власти и деполитизации государственных институтов. Мы будем и впредь основывать наши отношения с Республикой Молдова на принципах обусловленности и уважения верховенства закона и демократических стандартов”, - гласит тест документа.

Напомним, на пленарном заседании 12 ноября утвержденный в июне кабинет министров Майи Санду был отправлен в отставку. Инициатива принадлежала Партии социалистов Игоря Додона. За утверждение вотума недоверия проголосовали 63 депутата из фракций ПСРМ и ДПМ. Партия “Шор” от голосования воздержалась, а депутаты блока ACUM высказались против. “Камнем преткновения” стало решение правительства принять на себя ответственность за внесение поправок в Закон о прокуратуре, которые предусматривают, что премьер-министр будет лично отбирать кандидатуры на пост генпрокурора и представлять Высшему совету прокуроров.


Метки к статье: Еврокомиссия, Молдова, отставка правительства, реформы, тревожный сигнал

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