Ткачук: Додон и Санду объявили войну не друг другу, а нам с вами. Вызов принят ...

Мы с вами рискуем потерять свое государство. Пора, наконец, нам объединяться как-то иначе, снизу, по-человечески. Нужно поторопиться.

Один из инициаторов создания партии коллективного действия “Гражданский конгресс”, историк Марк Ткачук прокомментировал политическую ситуацию, сложившуюся в стране после отставки правительства Санду депутатами партий Додона и Плахотнюка.

“Радоваться тому, что случилось сегодня, может либо идиот, либо подосланный.

Да, эта коалиция с самого начала демонстрировала политическую беззубость, инфантильность и весь букет маниакально-депрессивных расстройств. Паранойя и взаимная подозрительность оставались единственной искренней эмоцией, которую вдохновенно переживали невольные союзники.

Присвоив себе лавры победителей Плахотнюка, обе части коалиции не сумели ни вырасти над собой, ни выработать понятную совместную повестку общего правления, ни обуздать свои мошеннические замашки и иждивенческие геополитические инстинкты.

Да, все это было ясно и раньше. И уверенности на то, что вся эта коалиция – всерьез и надолго – не было ни у кого. Но эти ребята умудрились за последние пять месяцев сделать самое сложное – они ухитрились деградировать. Причем, бесповоротно”, - пишет политик в своей публикации в соцсети. По его наблюдениям, за месяцы существования этой “беззубой” коалиции Додон заполнял собой оставшиеся после беглого олигарха “коррупционные пустоты”, а Санду и ACUM бездарно импровизировали, оказавшись в некотором смысле даже хуже Плахотнюка.

“Додон все последние месяцы стремился заполнить собой все коррупционные пустоты, оставшиеся после Плахотнюка. Он так же, как и бежавший злодей, по-скупердяйски собирал в один кулак телевизионные каналы, активно монетизировал свое влияние в финансовое могущество клана ближайших родственников и терпеливо ждал, когда же, наконец, представится случай заключить менее обременительную коалицию. Такую коалицию, от которой его буквально за шиворот оттащили в начале июня.

АКУМ и Санду остались верны своим карикатурно-насекомым представлениям об устройстве мира. В этом мире Россия – это зло и практически загробный мир. А сияющий Запад не поднимается выше пряжки от ремня очередного донора. Они несколько месяцев искали законный способ привлечь к ответу бежавшего олигарха. Они несколько месяцев рассуждали о том, как призвать к ответу организаторов июньского путча. Поскольку ни одна поисковая система в интернете не давала ответа, начались импровизации. История с отменой результатов конкурса на пост генерального прокурора – это смертный стыд. Они сделали то, что раньше мог исполнить только Плахотнюк. Но Плахотнюк никогда не претендовал на статус совести нации. В этом смысле они хуже Плахотнюка.

В субботу глава правительства в окружении коллег по цеху няшно позировали в качестве участников голосования на выборах президента Румынии. Вопрос не в Румынии, не в унионизме, а в том, что это просто логический и профессиональный абсурд. Свидетельство гражданской и политической некомпетентности. Но для Майи Санду и ее сторонников – это в порядке вещей: быть главой правительства в государстве, об исчезновении которого ты мечтаешь”, - отмечает Ткачук. По его мнению, сегодняшние события открывают самые непростые времена в истории независимой Молдовы.

“С сегодняшнего дня наступают самые непростые времена в истории последних трех десятилетий. Карикатурный и агрессивный унионизм выходит на тропу несистемного конфликта с режимом, который будет завтра назван и пророссийским, и олигархическим одновременно. То есть утверждается самый примитивный по своему жанру сценарий. Любимое развлечение политических дегенератов.

В отсутствие опасного и мстительного Плахотнюка кинжальные акции Майи Санду несомненно станут достаточно массовыми. Диктатор из Додона, как бы он не надувался, никудышный. Окружив себя кольцом битых-перебитых предателей и конъюнктурщиков, он рискует потерять власть задолго до всяких выборов.

Ну а мы с вами рискуем потерять свое государство. Пора, наконец, нам объединяться как-то иначе, снизу, по-человечески. Нужно поторопиться. И поскорей избавляться от последних иллюзий. Сегодня Додон и Санду объявили войну не друг другу. Они объявили войну нам. Вызов принят”, - резюмирует Марк Ткачук.

Напомним, на пленарном заседании 12 ноября утвержденный в июне кабинет министров Майи Санду был отправлен в отставку. Инициатива принадлежала Партии социалистов Игоря Додона. За утверждение вотума недоверия проголосовали 63 депутата из фракций ПСРМ и ДПМ. Партия “Шор” от голосования воздержалась, а депутаты блока ACUM высказались против. “Камнем преткновения” стало решение правительства принять на себя ответственность за внесение поправок в Закон о прокуратуре, которые предусматривают, что премьер-министр будет лично отбирать кандидатуры на пост генпрокурора и представлять Высшему совету прокуроров.