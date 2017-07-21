МЕНЮ
Twitter
﻿ 121
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

‡агрузка...
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

18:37  

США объявили о сохранении своих приоритетов после отставки правительства

18:20  

Чебан отказался от Партии социалистов

17:55  

Саакашвили считает Путина ответственным за отставку правительства Молдовы

16:55  

Ткачук: Додон и Санду объявили войну не друг другу, а нам с вами. Вызов принят

15:28  

Еврокомиссия выразила обеспокоенность в связи с отставкой правительства Санду

13:43  

Майя Санду заявила о предательстве
все новости

Ткачук: Додон и Санду объявили войну не друг другу, а нам с вами. Вызов принят

Опубликовано : 12 ноябрь 2019 г. 16:55 | Просмотров: 866 | Категория: Аналитика сети

Мы с вами рискуем потерять свое государство. Пора, наконец, нам объединяться как-то иначе, снизу, по-человечески. Нужно поторопиться.

Один из инициаторов создания партии коллективного действия “Гражданский конгресс”, историк Марк Ткачук прокомментировал политическую ситуацию, сложившуюся в стране после отставки правительства Санду депутатами партий Додона и Плахотнюка.

“Радоваться тому, что случилось сегодня, может либо идиот, либо подосланный.

Да, эта коалиция с самого начала демонстрировала политическую беззубость, инфантильность и весь букет маниакально-депрессивных расстройств. Паранойя и взаимная подозрительность оставались единственной искренней эмоцией, которую вдохновенно переживали невольные союзники.

Присвоив себе лавры победителей Плахотнюка, обе части коалиции не сумели ни вырасти над собой, ни выработать понятную совместную повестку общего правления, ни обуздать свои мошеннические замашки и иждивенческие геополитические инстинкты.

Да, все это было ясно и раньше. И уверенности на то, что вся эта коалиция – всерьез и надолго – не было ни у кого. Но эти ребята умудрились за последние пять месяцев сделать самое сложное – они ухитрились деградировать. Причем, бесповоротно”, - пишет политик в своей публикации в соцсети. По его наблюдениям, за месяцы существования этой “беззубой” коалиции Додон заполнял собой оставшиеся после беглого олигарха “коррупционные пустоты”, а Санду и ACUM бездарно импровизировали, оказавшись в некотором смысле даже хуже Плахотнюка.

“Додон все последние месяцы стремился заполнить собой все коррупционные пустоты, оставшиеся после Плахотнюка. Он так же, как и бежавший злодей, по-скупердяйски собирал в один кулак телевизионные каналы, активно монетизировал свое влияние в финансовое могущество клана ближайших родственников и терпеливо ждал, когда же, наконец, представится случай заключить менее обременительную коалицию. Такую коалицию, от которой его буквально за шиворот оттащили в начале июня.

АКУМ и Санду остались верны своим карикатурно-насекомым представлениям об устройстве мира. В этом мире Россия – это зло и практически загробный мир. А сияющий Запад не поднимается выше пряжки от ремня очередного донора. Они несколько месяцев искали законный способ привлечь к ответу бежавшего олигарха. Они несколько месяцев рассуждали о том, как призвать к ответу организаторов июньского путча. Поскольку ни одна поисковая система в интернете не давала ответа, начались импровизации. История с отменой результатов конкурса на пост генерального прокурора – это смертный стыд. Они сделали то, что раньше мог исполнить только Плахотнюк. Но Плахотнюк никогда не претендовал на статус совести нации. В этом смысле они хуже Плахотнюка.

В субботу глава правительства в окружении коллег по цеху няшно позировали в качестве участников голосования на выборах президента Румынии. Вопрос не в Румынии, не в унионизме, а в том, что это просто логический и профессиональный абсурд. Свидетельство гражданской и политической некомпетентности. Но для Майи Санду и ее сторонников – это в порядке вещей: быть главой правительства в государстве, об исчезновении которого ты мечтаешь”, - отмечает Ткачук. По его мнению, сегодняшние события открывают самые непростые времена в истории независимой Молдовы.

“С сегодняшнего дня наступают самые непростые времена в истории последних трех десятилетий. Карикатурный и агрессивный унионизм выходит на тропу несистемного конфликта с режимом, который будет завтра назван и пророссийским, и олигархическим одновременно. То есть утверждается самый примитивный по своему жанру сценарий. Любимое развлечение политических дегенератов.

В отсутствие опасного и мстительного Плахотнюка кинжальные акции Майи Санду несомненно станут достаточно массовыми. Диктатор из Додона, как бы он не надувался, никудышный. Окружив себя кольцом битых-перебитых предателей и конъюнктурщиков, он рискует потерять власть задолго до всяких выборов.

Ну а мы с вами рискуем потерять свое государство. Пора, наконец, нам объединяться как-то иначе, снизу, по-человечески. Нужно поторопиться. И поскорей избавляться от последних иллюзий. Сегодня Додон и Санду объявили войну не друг другу. Они объявили войну нам. Вызов принят”, - резюмирует Марк Ткачук.

Напомним, на пленарном заседании 12 ноября утвержденный в июне кабинет министров Майи Санду был отправлен в отставку. Инициатива принадлежала Партии социалистов Игоря Додона. За утверждение вотума недоверия проголосовали 63 депутата из фракций ПСРМ и ДПМ. Партия “Шор” от голосования воздержалась, а депутаты блока ACUM высказались против. “Камнем преткновения” стало решение правительства принять на себя ответственность за внесение поправок в Закон о прокуратуре, которые предусматривают, что премьер-министр будет лично отбирать кандидатуры на пост генпрокурора и представлять Высшему совету прокуроров.


Метки к статье: Марк Ткачук, отставка правительства, Санду, Додон, война, политический кризис

Загрузка...
| Версия для печати



Загрузка...

Похожие новости
АНАЛИТИКА СЕТИ
Ткачук: Додон и Санду объявили войну не друг другу, а нам с вами. Вызов принят

Ткачук: Додон и Санду объявили войну не друг другу, а нам с вами. Вызов принят ...

Просмотров: 888
Власти, занятые `бракоразводным процессом`, полностью игнорируют протесты дальнобойщиков

Власти, занятые `бракоразводным процессом`, полностью игнорируют протесты дальнобойщиков ...

Просмотров: 3374
Кому Плахотнюк передал власть перед бегством из страны?

Кому Плахотнюк передал власть перед бегством из страны? ...

Просмотров: 30315
`Шахматист` Додон потерял темп и вступил в эндшпиль с признаками цейтнота

`Шахматист` Додон потерял темп и вступил в эндшпиль с признаками цейтнота ...

Просмотров: 1268
Ткачук о коалиции: Сплошная острая умственная, моральная и политическая недостаточность

Ткачук о коалиции: Сплошная острая умственная, моральная и политическая недостаточность ...

Просмотров: 1127
Чубашенко: У `хромой утки` Додона arde tare

Чубашенко: У `хромой утки` Додона arde tare ...

Просмотров: 6514
Загрузка...
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

Просмотров: 16103
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

Просмотров: 42843
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Просмотров: 40309
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

Просмотров: 17993
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Додон обвинен в получении взятки в 25 миллионов евро

Додон обвинен в получении взятки в 25 миллионов евро

Просмотров: 61034
Предсказания Бориса Немцова считают пророческими

Предсказания Бориса Немцова считают пророческими

Просмотров: 57116
В Затоку стянута бронетехника и военная авиация

В Затоку стянута бронетехника и военная авиация

Просмотров: 42904
Додон совершил уголовное преступление, в очередной раз допустив профанацию Государственного герба

Додон совершил уголовное преступление, в очередной раз допустив профанацию Государственного герба

Просмотров: 39661
Глава полиции опровергает информацию о безнаказанности убийцы на Porsche

Глава полиции опровергает информацию о безнаказанности убийцы на Porsche

Просмотров: 34982
Коррупция объединилась и перешла в наступление

Коррупция объединилась и перешла в наступление

Просмотров: 33210
Кому Плахотнюк передал власть перед бегством из страны?

Кому Плахотнюк передал власть перед бегством из страны?

Просмотров: 30313
Проект Плахотнюка - Дамира - Канду стал очередным долгостроем за бюджетные деньги

Проект Плахотнюка - Дамира - Канду стал очередным долгостроем за бюджетные деньги

Просмотров: 28377
ВЛАСТЬ
США объявили о сохранении своих приоритетов после отставки правительства

США объявили о сохранении своих приоритетов после отставки правительства

18:20  Чебан отказался от Партии социалистов
17:55  Саакашвили считает Путина ответственным за отставку правительства Молдовы
13:43  Майя Санду заявила о предательстве
ЛЮДИ
В Парламенте Молдовы одобрили решение о легализации каннабиса

В Парламенте Молдовы одобрили решение о легализации каннабиса

23.10.2019  Гражданский активист предложил устроить судьям 'коридор люстрации'
17.10.2019  В прямом эфире телеканала РБК случился конфуз
09.10.2019  Предсказания Бориса Немцова считают пророческими
БИЗНЕС
Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

30.04.2019  Дочернее предприятие Газпрома побило все рекорды по долгам
12.04.2019  Компания Gas Natural Fenosa окончательно покидает молдавский рынок
12.12.2018  Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины
КРИМИНАЛ
Додон обвинен в получении взятки в 25 миллионов евро

Додон обвинен в получении взятки в 25 миллионов евро

06.11.2019  ЦИК использовал мошеннические чернила на прошедших выборах
06.11.2019  Бывший глава полиции арестован в аэропорту по обвинению в контрабанде оружия
04.11.2019  Замешанный в рейдерских атаках судья задержан прокурорами



Все права защищены. Копирование материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Ноябрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Ноябрь 2019 (108)
Октябрь 2019 (275)
Сентябрь 2019 (240)
Август 2019 (162)
Июль 2019 (234)
Июнь 2019 (201)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
google rank checker