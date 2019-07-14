Саакашвили считает Путина ответственным за отставку правительства Молдовы ...

Об этом Михаил Саакашвили написал в соцсетях, комментируя отставку правительства Майи Санду.

В то же время, по мнению Михаила Саакашвили, Путин был и автором политической ликвидации олигарха Владимира Плахотнюка.

"Сегодня Путин завершил операцию по захвату власти в Молдове. Вначале он убрал с помощью ничего не подозревающих европейцев и американцев Плахотнюка, олигарха, который занимался грабежом народа Молдовы, но Путина до конца не устраивал и привел к власти правительство Санду. А сейчас с помощью своих союзников пророссийских социалистов и партии недовольного Плахотнюка убрал и Майю Санду, антипутинского премьера", - отметил Саакашвили.

В этой связи экс-президент Грузии считает, что "Молдова опять перешла на темную сторону постсоветской истории, и это очень прискорбно, потому что это хороший народ, очень трудолюбивый, с талантливой молодежью и хорошей географией и с прекрасными перспективами, если избавится от ватной и совковой инерции".

"Пока что это не удается. Единственное, что можно сказать, это то, что Майя Санду - это самый честный премьер-министр в истории Молдовы и именно поэтому весь старый коррупционный класс объединился против нее. Сегодня Путин стал победителем, а Запад, и главное народ Молдовы, проиграли, но я остаюсь оптимистом и верю, что это временно", - добавил он.

Во вторник, по инициативе контролируемой Игорем Додоном пророссийской Партии социалистов, голосами 63 депутатов было отправлено в отставку правительство Майи Санду. За отставку правительства голосовали депутаты ПСРМ, а также депутаты Демпартии олигарха Владимира Плахотнюка.