Чебан отказался от Партии социалистов ...

Об этом Чебан, который был Секретарем по идеологии контролируемой Игорем Додоном Партии социалистов, сообщил в соцсетях.

"Как и обещал ранее. Сегодня я приостановил членство в ПСРМ. Буду работать для каждого жителя. Буду примаром всех кишиневцев." - написал Чебан, приложив и копию Заявления на имя председателя ПСРМ Зинаиды Гречаной.

Ион Чебан ранее был членом Партии коммунистов, откуда был исключен после того, как 28 сентября 2012 года, будучи депутатом этой партии, объявил о выходе из фракции и о переходе в группу Абрамчук - Гречаный - Додон.