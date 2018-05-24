Чебан отказался от Партии социалистов
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Став Генеральным примаром Кишинева, Ион Чебан объявил о простановке членства в Партии социалистов.
Об этом Чебан, который был Секретарем по идеологии контролируемой Игорем Додоном Партии социалистов, сообщил в соцсетях.
"Как и обещал ранее. Сегодня я приостановил членство в ПСРМ. Буду работать для каждого жителя. Буду примаром всех кишиневцев." - написал Чебан, приложив и копию Заявления на имя председателя ПСРМ Зинаиды Гречаной.
Ион Чебан ранее был членом Партии коммунистов, откуда был исключен после того, как 28 сентября 2012 года, будучи депутатом этой партии, объявил о выходе из фракции и о переходе в группу Абрамчук - Гречаный - Додон.
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