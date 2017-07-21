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США объявили о сохранении своих приоритетов после отставки правительства

Опубликовано : 12 ноябрь 2019 г. 18:37 | Просмотров: 448 | Категория: Власть

Посольство США в Молдове распространили официальную позицию США в связи с отставкой правительства Майи Санду, назвав эту отставку "досадной".

"Несмотря на досадную отставку правительства премьер-министра Майи Санду, приоритеты США в наших двусторонних отношениях с Молдовой не изменились", - отмечается в Заявлении посольства США в Молдове.

В этой связи США призвали "избранных представителей молдавского народа построить более справедливое, демократическое и процветающее будущее для всех граждан страны". "Граждане Молдовы заслуживают лидеров, которые будут работать на благо страны и освободят ее от коррупции, которая мешает Молдове реализовать свой потенциал", - отмечается в Заявлении.

Во вторник, по инициативе контролируемой Игорем Додоном пророссийской Партии социалистов, голосами 63 депутатов было отправлено в отставку правительство Майи Санду. За отставку правительства голосовали депутаты ПСРМ, а также депутаты Демпартии олигарха Владимира Плахотнюка.


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