Экс-президент Боливии сообщил о готовящемся на него покушении ...

Бежавший из Боливии экс-президент этой страны Эво Моралес заявил, что на него готовилось покушение.

Как сообщает РБК, по словам Моралеса, сотрудник его службы безопасности показал Моралесу сообщения, в которых экс-президента предлагали "выдать" за 50 тыс. долларов.

Запросивший политическое убежище в Мексике после своей отставки, Моралес заявил, что решение этой страны предоставить убежище "спасло ему жизнь".

Экс-президент Боливии поблагодарил Мексику за убежище и уточнил, что до конца жизни не покинет политику и будет "продолжать борьбу".

Моралес объявил о своей отставке 10 ноября, под давлением массовых протестов. Протестующие обвинили власти страны в мошенничестве на прошедших 20 октября президентских выборах, позднее это подтвердил доклад наблюдателей Организации американских государств.

К его уходу ранее призвали глава боливийской армии и шеф полиции, а также оппозиция и профсоюзы.

После отставки, Эво Моралес покинул Боливию, запросив политическое убежище в Мексике.