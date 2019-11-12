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Экс-президент Боливии сообщил о готовящемся на него покушении

Опубликовано : 12 ноябрь 2019 г. 23:40 | Просмотров: 137 | Категория: Мир

Бежавший из Боливии экс-президент этой страны Эво Моралес заявил, что на него готовилось покушение.

Как сообщает РБК, по словам Моралеса, сотрудник его службы безопасности показал Моралесу сообщения, в которых экс-президента предлагали "выдать" за 50 тыс. долларов.

Запросивший политическое убежище в Мексике после своей отставки, Моралес заявил, что решение этой страны предоставить убежище "спасло ему жизнь".

Экс-президент Боливии поблагодарил Мексику за убежище и уточнил, что до конца жизни не покинет политику и будет "продолжать борьбу".

Моралес объявил о своей отставке 10 ноября, под давлением массовых протестов. Протестующие обвинили власти страны в мошенничестве на прошедших 20 октября президентских выборах, позднее это подтвердил доклад наблюдателей Организации американских государств.

К его уходу ранее призвали глава боливийской армии и шеф полиции, а также оппозиция и профсоюзы.

После отставки, Эво Моралес покинул Боливию, запросив политическое убежище в Мексике.


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