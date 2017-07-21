Украина подсчитывает судебные издержки в спорах с Россией ...

Шесть миллионов долларов – такая сумма была потрачена Украиной на тяжбы с Россией в международных судах.

Цифру озвучила в ходе брифинга во вторник заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

“В этом году у нас была подготовка нашего искового заявления по делу об иммунитете военных кораблей, слушания в Гамбурге. Затем - два раунда слушаний в Гааге по юрисдикции по делу, в котором сейчас принято решение. Еще - по делу, которое касается прав Украины как прибрежного государства. Действительно, в этом году у нас сумма $6 млн”, - сообщила чиновница, отметив, что расходы зависят от интенсивности судебных разбирательств.

Что касается решения суда ООН по делу “Украина против России”, то оно, по словам Зеркаль, ожидается не ранее 2020 года. Решение МС ООН о признании наличия собственной юрисдикции рассматривать это важное дело уникальным, потому что Киев "одержал победу со счетом 5:0 на поле, которое всегда было полем россиян, это поле международного права, дипломатии".

“Это наше моральное обязательство доказать, что Россия и российские должностные лица виновны в уничтожении "Боинга" MH-17, поставке оружия на территорию Украины, при помощи которого были осуществлены теракты в Мариуполе, Волновахе, Краматорске, Харькове, и все это происходило при финансовой поддержке российских должностных лиц и что они знали, ради чего они дают это оружие и поддержку”, - цитирует Елену Зеркаль Интерфакс-Украина.