Тема 2020 года - `Jos Dodon!` ...

Додон превратился в молдавского Януковича. Сколько бы веревочке ни виться, политический конец у таких всегда плачевный.

Публицист Дмитрий Чубашенко считает, что после бурных политических событий последних месяцев настало время для лозунга “Jos Dodon!”

“По закону, выборы нового президента Молдовы проводятся не позднее 30 и не ранее 60 дней до истечения срока полномочий действующего президента. Поскольку Додон вступил в должность 23 декабря 2016 года, следующий президент должен быть избран в период с 23 октября по 23 ноября 2020 года. Пока не ясно, произойдет ли это по правилам, установленным незаконным решением Конституционного суда от 4 марта 2016 года о “восстановлении” прямых выборов главы государства, или новый КС все же отменит то решение, и президента будут снова избирать в парламенте. Но ясно то, что сам Додон вступил в последний год своего мандата и уже стал «хромой уткой».

Фейковая коалиция ПСРМ-ACUM, синтезированная в лабораториях “партнеров по развитию”, развалилась, и это правильно. Молдавская политика, будучи как-никак демократической, а значит, не предполагающей признания авторитетов с долгим и стабильным правлением, возвращается в свое органическое состояние перманентного бардака, в котором всегда должно быть место для лозунга “Jos!”. Долой Лучинского, долой Воронина, долой Филата, долой Плахотнюка, долой, долой, долой... Пришла очередь “Jos Dodon!”. Это логично”, - пишет Чубашенко в своей публикации в соцсети. Он уверен, что Додон сам запрограммировал своё политическое уничтожение, вновь связавшись с Плахотнюком и сделав героиней Майю Санду.

“Лозунг “Jos Dodon!” уже стал главной темой политического 2020 года. Додон сам выбрал себе роль “нового Плахотнюка”, “Плахотнюка-light”, “soft-Плахотнюка”, а значит, и сам определил лейтмотив следующей кампании по выборам президента.

Шансов выиграть второй президентский мандат на прямых выборах у Додона нет. Какие бы коалиции и правительства он сейчас ни создавал, это не имеет значения, потому что через год он все равно уже не будет президентом. Он сам сделал национальной героиней Майю Санду, сам снова связался с ДПМ, сам запустил сиквел “Тандем Додон-Плахотнюк. Перезагрузка”, а значит, сам запрограммировал собственное политическое самоуничтожение, включив счетчик обратного отсчета политической бомбы, которая взорвет его, как политика. Если у Додона хватит ума, он все-таки попросит своих судей в КС вернуть выборы президента в парламенте, после чего попытается занять пост спикера или премьера. Но амбиции быть “всенародно” надутым вряд ли позволят ему пойти на такой логичный шаг”, - прогнозирует журналист. Весь предвыборный год Додон будет занят поисками ответов на “щекотливые” вопросы, и рано или поздно дать их придётся.

“В отношении Додона существуют обоснованные подозрения в коррумпированности. Чем ближе к президентским выборам, тем очевиднее для всех будет становиться клеймо на лбу Додона – “Коррупционер”. Сияние этого клейма затмит все усилия любые инициативы Додона, возможно, разумные и правильные сами по себе. Его основным занятием этой “хромой утки” станет поиск ответов на вопросы, которые в 2020 году ей будут задавать уже все:

- Правда ли, что его партия финансируется из-за рубежа?

- Правда ли, что его благотворительные фонды — это механизм по отмыванию денег с целью финансировать под видом “благотворительности” свою политическую и партийную деятельность?

- Правда ли, что ему принадлежит оформленный на подставных лиц медиа-холдинг, который уже больше, чем тот, что был у “настоящего” Плахотнюка?

- Правда ли, что полученные его братом доли в многомиллиардном бизнесе за рубежом — это “запасной аэродром” на случай эвакуации из страны?

- Правда ли, что на случай такой эвакуации семья Додона уже обзавелась паспортами других стран?

Когда Додон только начинал свой тандем с Плахотнюком после выборов 2016 года, многие предупреждали, что, точно так же, как Плахотнюк убил в Молдове “проевропейский вектор”, Додон будет убивать “пророссийский”. К сожалению, так оно и случилось. Но хуже всего, что на пару они убивали и веру людей в перспективу “промолдавского”.

Додон превратился в молдавского Януковича. Сколько бы веревочке ни виться, политический конец у таких всегда плачевный. Сам они в эмиграции не пропадают, но бывшим согражданам, которых они бросили, от этого не легче”, - резюмирует Дмитрий Чубашенко.