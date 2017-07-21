Отменено решение об уголовном преследовании замешанного в рейдерских атаках судьи ...

Решение Высшего совета магистратуры о возможности уголовного преследования судьи с сомнительной репутацией Олега Стерниоалэ было отменено его коллегами из Апелляционной палаты.

Запрет на уголовное преследование скандально известного судьи Высшей судебной палаты Стериоалэ был вынесен во вторник судьями Владиславом Клима, Аллой Малый и Екатериной Паланчук.

Это решение посчитало допустимым аргументы Стерниоалэ о том, что Высший совет магистратуры не имел права собираться после решения так называемого Всеобщего собрания судей от 27 сентября. Примечательно, что Стерниоалэ был одним из инициаторов этого Собрания, ставшего на защиту коррумпированных и скомпрометированных судей.

Пока не известно, если прокуроры обжалуют это решение в Высшей судебной палате, членом которой является Стерниоалэ.

Замешанный в ряде рейдерских схем, а также оправдавший преступления олигарха Владимира Плахотнюка судья Высшей судебной палаты Олег Стериоалэ был задержан 4 ноября на 72 часа прокурорами по борьбе с коррупцией.

Решение о задержании Стериоалэ было принято после проведенных у него в служебном кабинете, а также дома обысках.

Предварительно, Высший совет магистратуры дал согласие на задержание, принудительное препровождение, обыск и арест судьи.

По информации Антикоррупционной прокуратуры, Олег Стерниоалэ проходит по уголовному делу об отмывании в особо крупных размерах. Основанием для его возбуждения стали публикации прессы об имуществе судьи, материалы оперативных разработок и постановление прокурора.