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Вчера требовали отставки Додона, сегодня пришли на консультации с ним

Опубликовано : 13 ноябрь 2019 г. 11:22 | Просмотров: 450 | Категория: Власть

Депутаты Блока ACUM пришли в среду на консультации с занимающим должность президента Игорем Додоном по вопросу о формированию нового правительства.

От Блока ACUM  на консультации были делегированы Игорь Гросу и Александр Слусарь.

О приглашении на консультации Додон объявил сразу после того, как по инициативе контролируемой им Партии социалистов в парламенте было принято решение об отставке правительства Майи Санду.

Примечательно, что выступая на стихийном митинге после решения об отставке правительства, Игорь Гросу скандировал требование об отставке Додона, считая его основным виновником созданного правительственного кризиса.


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