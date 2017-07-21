Вчера требовали отставки Додона, сегодня пришли на консультации с ним
|
Депутаты Блока ACUM пришли в среду на консультации с занимающим должность президента Игорем Додоном по вопросу о формированию нового правительства.
От Блока ACUM на консультации были делегированы Игорь Гросу и Александр Слусарь.
О приглашении на консультации Додон объявил сразу после того, как по инициативе контролируемой им Партии социалистов в парламенте было принято решение об отставке правительства Майи Санду.
Примечательно, что выступая на стихийном митинге после решения об отставке правительства, Игорь Гросу скандировал требование об отставке Додона, считая его основным виновником созданного правительственного кризиса.
Загрузка...
Загрузка...
Похожие новости
ВЛАСТЬ
Партия Додона готова на новую коалицию с блоком ACUM ...Просмотров: 155
Блок ACUM обвинил администрацию Додона в дестабилизации ...Просмотров: 187
Отменено решение об уголовном преследовании замешанного в рейдерских атаках судьи ...Просмотров: 307
Загрузка...
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ