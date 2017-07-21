Петренко призвал Блок ACUM не психовать и переговариваться с Додоном ...

Блок ACUM может отдать Додону кабмин, но забрать себе рычаги борьбы с коррупцией. Для Додона это будет моментом истины.

Лидер партии “Европейские левые” Григорий Петренко прокомментировал кризисную политическую обстановку в Молдове, сложившуюся в результате отставки правительства и фактического развала коалиции.

“Как это ни покажется кому-нибудь странным, но с отставкой правительства точка невозврата ещё не пройдена.

Додон заявил, что готов предложить кандидата от АКУМ на должность главы правительства? Ок! Он заявил, что не будет создавать коалицию с ДПМ? Супер! Тогда надо ловить его на слове. Здесь и сейчас! “Стадион так стадион!”

АКУМ-овцам, как бы они сейчас не психовали, надо идти на переговоры и предлагать своего кандидата на должность премьер-министра. И, очевидно, что не Майю Санду.

Более того, можно поддержать кандидатуру ПСРМ на должность премьера, но тогда с точностью наоборот: передать социалистам социально-экономический блок, взамен на Национальный Антикоррупционный Центр и СИБ. Чем не рычаги борьбы с коррупцией?

Для Додона это будет моментом истины.

Иначе АКУМ допустит ещё одну ошибку, как и сегодня, сдав власть фактически даже без боя. Психанули и хватит! Надо помнить, что альтернатива - это возврат режима Плахотнюка, но уже в более изощренной новой форме”, написал Петренко в своей публикации в соцсети.