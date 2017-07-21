Блок ACUM обвинил администрацию Додона в дестабилизации ...

Об этом сообщили журналистам представители Блока Игорь Гросу и Александр Слусарь после консультаций с Игорем Додоном по вопросу формирования нового правительства.

"Наше предложение очень четкое: Майя Санду - премьер, и остается весь состав министров, та же повестка дня, а господин президент не вмешивается в дела учреждений. Тока", - заявил вице-председатель партии PAS Игорь Гросу.

В свою очередь, вице-председатель партии Платформа DA Александр Слусарь сообщил что Блок отдельно рассматривает Партию социалистов и Додона. "Со всеми поправками, мы с Партией социалистов как-то общаемся. Всегда, дестабилизирующим фактором являлся Игорь Додон", - отметил Слусарь, добавив, что именно Додон был проблемой коалиции с Партией социалистов.

Во вторник, по инициативе контролируемой Игорем Додоном пророссийской Партии социалистов, голосами 63 депутатов было отправлено в отставку правительство Майи Санду. За отставку правительства голосовали депутаты ПСРМ, а также депутаты Демпартии олигарха Владимира Плахотнюка.