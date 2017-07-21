Партия Додона готова на новую коалицию с блоком ACUM ...

Партия социалистов предлагает блоку ACUM вновь создать парламентское большинство, но при условии, что Майя Санду больше не будет премьер-министром, а состав правительства будет изменён.

Об этом заявила в ходе брифинга по итогам консультаций с занимающим должность президента Игорем Додоном спикер парламента Зинаида Гречаная. Объединяться в коалицию с другими парламентскими фракциями социалисты не намерены.

“Официально сообщаем блоку ACUM, что мы готовы создать парламентское большинство, но с новыми условиями: другой структурой правительства, а не той, какая была до сих пор, когда блок ACUM взял на себя полную ответственность за кабинет министров. Кроме того – новый кандидат на должность премьер-министра”, - заявила Гречаная.

Спикер также отметила, что социалисты не рассматривают вариант досрочных выборов, поэтому готовы рассмотреть любую предложенную Додоном кандидатуру на пост премьера, - передает Unimedia.