Россия заверила в своем 'внимательном' интересе к ситуации в Молдове
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В условиях политического кризиса посольство России в Молдове считает необходимым "сохранение внутриполитической стабильности".
Об этом говорится в опубликованном в соцсетях Комментарии посольства.
"Посольство Российской Федерации в Республике Молдова внимательно отслеживает динамику молдавского политического процесса.
Выступаем за сохранение внутриполитической стабильности в интересах граждан и верховенства права в стране", - отмечается в Комментарии.
Во вторник, по инициативе контролируемой Игорем Додоном пророссийской Партии социалистов, голосами 63 депутатов было отправлено в отставку правительство Майи Санду. За отставку правительства голосовали депутаты ПСРМ, а также депутаты Демпартии олигарха Владимира Плахотнюка.
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