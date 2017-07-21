Россия заверила в своем 'внимательном' интересе к ситуации в Молдове ...

В условиях политического кризиса посольство России в Молдове считает необходимым "сохранение внутриполитической стабильности".

Об этом говорится в опубликованном в соцсетях Комментарии посольства.

"Посольство Российской Федерации в Республике Молдова внимательно отслеживает динамику молдавского политического процесса.

Выступаем за сохранение внутриполитической стабильности в интересах граждан и верховенства права в стране", - отмечается в Комментарии.

Во вторник, по инициативе контролируемой Игорем Додоном пророссийской Партии социалистов, голосами 63 депутатов было отправлено в отставку правительство Майи Санду. За отставку правительства голосовали депутаты ПСРМ, а также депутаты Демпартии олигарха Владимира Плахотнюка.