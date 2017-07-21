Посол Евросоюза объявил об условиях сотрудничества с новым правительством ...

Об этом заявил в среду журналистам глава Делегации ЕС в Молдове Петер Михалко, комментируя ситуацию после отставки кабинета Майи Санду.

Михалко отметил озабоченность Евросоюза в связи с отставкой начавшего реформы правительства Санду. "Будем требовать от любого правительства внедрения этих реформ. Что касается европейской помощи, мы продолжим нашу политику обусловливания внедрением этих реформ. Это означает, что мы продолжим поддерживать Республику Молдова и живущих здесь людей, потому как именно они являются конечными бенефициарами нашей помощи", - подчеркнул Глава Делегации ЕС в Молдове Петер Михалко.

Во вторник, по инициативе контролируемой Игорем Додоном пророссийской Партии социалистов, голосами 63 депутатов было отправлено в отставку правительство Майи Санду. За отставку правительства голосовали депутаты ПСРМ, а также депутаты Демпартии олигарха Владимира Плахотнюка.