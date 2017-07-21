В партии Шора назвали `лучший сценарий` выхода из политического кризиса ...

Об этом сообщил в ходе брифинга депутат партии “Шор” Денис Уланов по итогам консультаций с занимающим должность президента Игоря Додона.

Партия Шора, по его словам, видит два варианта развития событий. Первый – это избрание правительства, “которому мы доверяем”. Второй, наиболее успешный и перспективный, как считают во фракции, вариант – это организация досрочных парламентских выборов. “Потому что правительство, не имеющее мажоритарной поддержки в парламенте, обречено на неполноценный формат работы”, - пояснил Уланов.

Напомним, на пленарном заседании 12 ноября утвержденный в июне кабинет министров Майи Санду был отправлен в отставку. Инициатива принадлежала Партии социалистов Игоря Додона. За утверждение вотума недоверия проголосовали 63 депутата из фракций ПСРМ и ДПМ. Партия “Шор” от голосования воздержалась, а депутаты блока ACUM высказались против.