В партии Шора назвали `лучший сценарий` выхода из политического кризиса
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(ВИДЕО) Депутаты партии беглого олигарха Илана Шора считают, что лучший выход из сложившейся кризисной ситуации – досрочные выборы.
Об этом сообщил в ходе брифинга депутат партии “Шор” Денис Уланов по итогам консультаций с занимающим должность президента Игоря Додона.
Партия Шора, по его словам, видит два варианта развития событий. Первый – это избрание правительства, “которому мы доверяем”. Второй, наиболее успешный и перспективный, как считают во фракции, вариант – это организация досрочных парламентских выборов. “Потому что правительство, не имеющее мажоритарной поддержки в парламенте, обречено на неполноценный формат работы”, - пояснил Уланов.
Напомним, на пленарном заседании 12 ноября утвержденный в июне кабинет министров Майи Санду был отправлен в отставку. Инициатива принадлежала Партии социалистов Игоря Додона. За утверждение вотума недоверия проголосовали 63 депутата из фракций ПСРМ и ДПМ. Партия “Шор” от голосования воздержалась, а депутаты блока ACUM высказались против.