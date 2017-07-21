Додон обвинил в саботаже действующих министров правительства Майи Санду ...

Занимающий должность президента сообщил, что ему стало известно о блокировании со стороны действующих министров кабинета Санду решения ряда текущих социальных проблем.

По информации Додона, сразу после отставки правительства Санду якобы начались проблемы с выплатой зарплат.

"Я думаю, что они преднамеренно пытаются бойкотировать социальные и экономические процессы. Хочу предупредить тех, кто еще являются действующими министрами и премьером, что ответственность за все, что сейчас происходит в стране, несет правительство Майи Санду", - заявил Додон.

В этой связи он даже пригрозил действующим членам кабмина Майи Санду привлечением к ответственности. "Попытка спровоцировать кризисные ситуации для дестабилизации повлечет ответственность перед законом. Не делайте этого, уважаемые бывшие коллеги, партнеры по коалиции, потому что, в противном случае, вы ответите перед законом", – добавил Додон.

Действующий премьер-министр Майя Санду пока не прокомментировала обвинения Игоря Додона.

Во вторник, по инициативе контролируемой Игорем Додоном пророссийской Партии социалистов, голосами 63 депутатов было отправлено в отставку правительство Майи Санду. За отставку правительства голосовали депутаты ПСРМ, а также депутаты Демпартии олигарха Владимира Плахотнюка.