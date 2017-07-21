Партия Додона объявила о начале формирования правительства меньшинства 'с Божьей помощью' ...

Контролируемая Игорем Додоном Партия социалистов надеется на "Божью помощь" и переходит к созданию правительства меньшинства, "состоящего из профессионалов, технократов, аполитичных людей".

Об этом говорится в распространенном ПСРМ пресс-релизе.

Как отмечается в пресс-релизе, социалисты "констатировали нежелание коллег из блока АКУМ поддержать правящую коалицию".

ПСРМ подчеркнула, что "нельзя дважды войти в одну и ту же воду". "Мы не можем перезагрузить правительство с теми же людьми, которые привели к его отставке. Это нонсенс", - заявила ПСРМ, отметив, что у Блока ACUM "другая повестка, которая не соответствует идее общего правления с ПСРМ".

По мнению партии Додона, "досрочные парламентские выборы приведут страну к хаосу и катастрофическим социальным и экономически разрушительным последствиям, особенно накануне холодного сезона, когда необходимы быстрые и эффективные законодательные и исполнительные решения, которые принимаются без промедления".

"Поэтому мы, Партия социалистов, заявляем, что мы поддержим инициативу Президента Республики Молдова Игоря Додона по созданию правительства меньшинства, состоящего из профессионалов, технократов, аполитичных людей, для обеспечения развития Республики Молдова", - говорится в Заявлении. В этой связи Партия социалистов заявила "об открытости для диалога со всеми депутатами и парламентскими фракциями, для того чтобы определить оптимальную формулу для формирования правительства технократов".

"Мы объявляем, что с сегодняшнего дня фракция ПСРМ переходит в режим формирования нового правительства с участием Президента РМ и других парламентских фракций и с Божьей помощью для страны!", - говорится в Заявлении Партии социалистов.

Во вторник, по инициативе контролируемой Игорем Додоном пророссийской Партии социалистов, голосами 63 депутатов было отправлено в отставку правительство Майи Санду. За отставку правительства голосовали депутаты ПСРМ, а также депутаты Демпартии олигарха Владимира Плахотнюка.