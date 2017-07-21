За один день глобальной распродажи на Aliexpress было потрачено около 40 миллиардов долларов ...

По итогам 24-часовой акции товаров было продано на сумму свыше 268 млрд юаней ($38,3 млрд). Покупателями выступили, по предварительным оценкам, около полумиллиарда людей как из КНР, так и со всего мира - от России до Аргентины.

"Всемирный день шопинга" традиционно проводится 11 ноября в День холостяков (возник в китайской университетской среде в конце XX века как альтернатива Дню святого Валентина). Компания Alibaba Group устраивает в эту дату масштабные распродажи на своих торговых площадках с 2009 года (в первый год в распродаже принимали участие всего двадцать семь продавцов).

Менее чем за 90 минут с момента старта распродажи объем покупок на платформах Alibaba достиг 114 млрд юаней ($16,3 млрд), что составляет более половины продаж за весь день годом ранее, отмечает агентство Bloomberg.

Число заказов на распродаже в 2019 году выросло почти на четверть – до 1,3 млрд обработанных транзакций покупки для заказов за двое суток.

Уже почти десять лет Alibaba Group отчитывается о рекордных продажах в эти дни. Так, в 2017 году общий объем покупок, совершенных через систему Alipay за 11 ноября, составил $25,3 млрд, что на 39% больше, чем в 2016 году. В 2018 году эта цифра выросла еще на 27% и составила $30,8 млрд. Причем последние годы оборот AliExpress в дни этой распродажи превосходил американскую пятидневную распродажу, начинающуюся в День благодарения и заканчивающуюся киберпонедельником.

День холостяков - не совсем традиционный китайский праздник. По данным издания китайской компартии "Жэньминь Жибао", студенты КНР придумали его в 1990-е годы в противовес Дню святого Валентина. Дата 11 ноября была выбрана неслучайно - по мнению верящих в магию цифр китайцев, число 11.11 напоминает "голые ветви" - так в Китае называют одиноких мужчин и женщин.