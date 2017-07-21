Ущерб от рекордного наводнения в Венеции исчисляется сотнями миллионов евро ...

Жемчужина Адриатики терпит бедствие: затяжные дожди привели к самому масштабному за последние 50 лет наводнению.

По данным местных властей, уровень воды в городе достиг отметки 187 сантиметров, сообщается как минимум о двух погибших. В зоне подтопления оказалось около 80% площади Венеции, в городе перебои с электричеством и телефонной связью, наблюдается исход населения. Как сообщают местные СМИ, крипта легендарного собора Святого Марка оказалась затопленной метровым слоем воды. “Высокая вода” (acqua alta) настигла и знаменитый венецианский театр Ла Фениче, в котором пострадали служебные помещения.

Мэр Венеции Луиджи Бруньяро назвал наводнение настоящей катастрофой и обратился к жителям с просьбой по возможности не покидать дома. По его словам, нанесенный стихией ущерб будет исчисляться сотнями миллионов евро.

В последний раз подобное наводнение произошло в Венеции в 1966 году.