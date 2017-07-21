Пожилая россиянка на коленях выпрашивала у премьер-министра России Медведева горячую воду ...

(ВИДЕО) В ходе визита премьер-министра России Дмитрия Медведева в Алтайский край пожилая жительница одного из сел упала на колени перед ним и попросила решить проблему с горячей водой.

Случай был запечатлен на видео и появился в группе "Инцидент Барнаул". На нем видно, как Медведев подходит к группе местных жителей, после чего пожилая женщина, стоящая в толпе, падает на колени. Ее поднимает на ноги сопровождающий премьера мужчина.

"Я устала ходить по всем инстанциям. Я устала уже носиться, я инвалид второй группы. Обращалась ко всем, писала Вам. У нас уже три года нет горячей воды", - сказала главе правительства женщина. Она сообщила, что в доме, где нет горячей воды, 140 квартир.

В свою очередь Медведев предложил ей после совещания подойти лично к главе региона. "Не волнуйтесь, к Вам обязательно зайдут, посмотрят, вода будет. Вашу проблему услышали", — сказал Медведев. Заняться проблемой он поручил губернатору Алтайского края Виктору Томенко.

РБК сообщает, что после этого случая ситуацией с водоснабжением в селе занялось региональное управление Следственного комитета России.