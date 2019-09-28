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Кандидатом Додона стал министр правительства Демпартии Плахотнюка

Опубликовано : 13 ноябрь 2019 г. 19:21 | Просмотров: 958 | Категория: Top News, Власть

Занимающий должность президента Игорь Додон выдвинул своего советника Иона Кику на пост главы правительства.

По словам Додона, решение назначить кандидатом в премьеры бывшего министра финансов в правительстве беглого олигарха Плахотнюка он принял после консультаций с парламентскими фракциями. Как сообщает IPN, Додон сообщил об этом на брифинге вечером 13 ноября. Он подчеркнул, что выдвинутый кандидат якобы аполитичен, а также является профессионалом и технократом, которому под силу “справиться с проблемами, которые есть в стране”.

В течение 15 дней Ион Кику должен представить программу деятельности правительства и список министров своего кабинета.

С декабря 2018 по 8 июня 2019 Кику был министром финансов в правительстве Павла Филипа, подконтрольного правящей в тот период Демпартии и её лидеру Владимиру Плахотнюку.


Метки к статье: кандидат, Игорь Додон, Ион Кику, премьер-министр

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