Премьер-министром станет советник Додона, обвинивший чиновников Евросоюза в воровстве ...

Советник Игоря Додона Ион Кику, выдвинутый им на должность премьер-министра, запомнился одним из самых скандальных заявлений, обвинив европейских чиновников в соучастии в краже миллиарда долларов из банковской системы Молдовы.

Это обвинение со стороны будущего премьер-министра прозвучало менее месяца назад, 17 октября.

Тогда, Кику вышел с заявлением в соцсетях, комментируя Доклад парламентской следственной комиссии по расследованию кражи миллиарда, указав конкретные имена еврочиновников, которые, по мнению советника молдавского президента являлись соучастниками кражи.

Президентский советник возложил в этой связи вину, в частности, на еврокомиссара по вопросам расширения и политики добрососедства с 2010 по 2014 год, а также на бывшего Главу Делегации ЕС в Молдове Дирка Шубеля с 2009 по 2013 г.г.

"Считаю, что мы должны выразить специальный "Данке шон" европейским "комиссарам", которые писали и надиктовывали "историю успеха" после 2009 года, кульминацией чего стала кража века. Именно такой как Фюле, именно такой как Шубель и многие другие, которые предлагали себя для фотографирования с местными "реформаторами", НЕСУТ ВИНУ ЗА РАЗРУХУ, В КОТОРУЮ ВПАЛА наша страна (выделено автором - Ред.)! Где все эти европейские чиновники? Признают ли они какую-либо ответственность? Не думаю", - отметил советник Игоря Додона, нынешний кандидат на должность премьер-министра.

В связи с этим обвинением со стороны Иона Кику вынужден был отреагировать посол Евросоюза в Кишиневе Петер Михалко.

"Я принял к сведению заявления некоторых людей относительно некоторых предполагаемых действий ЕС в Республике Молдова. Республика Молдова знает, что может полагаться на последовательную поддержку Европейского союза", - написал Глава Делегации ЕС в Молдове по поводу выпада со стороны Кику.

В среду, занимающий должность президента Игорь Додон выдвинул своего советника Иона Кику на пост главы правительства. По словам Додона, решение назначить кандидатом в премьеры бывшего министра финансов в правительстве беглого олигарха Плахотнюка он принял после консультаций с парламентскими фракциями.

С декабря 2018 по 8 июня 2019 Кику был министром финансов в правительстве Павла Филипа, подконтрольного правящей в тот период Демпартии и её лидеру Владимиру Плахотнюку.

Предполагается, что возглавляемое Ионом Кику "правительство меньшинства" будет утверждено уже в ближайшие дни в парламенте голосами депутатов Партии социалистов, Демпартии и ряда "независимых" депутатов.

Должность премьер-министра стала вакантной после того, как во вторник, по инициативе контролируемой Игорем Додоном пророссийской Партии социалистов, голосами 63 депутатов было отправлено в отставку правительство Майи Санду. За отставку правительства голосовали депутаты ПСРМ, а также депутаты Демпартии олигарха Владимира Плахотнюка.