Ренато Усатый призвал на протесты против нового правительства Додона ...

Мэр Бельц, лидер "Нашей партии" Ренато Усатый объявил, что выйдет весте с мэрами восьми других городов от своей партии на протесты против нового правительства и призвал присоединиться всех, кто против возрождения нового альянса Игоря Додона и Владимира Плахотнюка.

Об этом Усатый заявил в эфире телеканала JurnalTV, отметив, что новое правительство во главе с бывшим министром в кабинете Павла Филипа Ионом Кику будет утверждено уже в ближайшие дни.

В этой связи он призвал к максимальной мобилизации гражданское общество, а также политиков, готовых выйти на протесты "без партийных флагов" в день, когда парламент приступит к утверждению нового кабинета министров.

"Если мы допустим эту новую "свадьбу" на молдавской политической арене, я уверяю вас, что Молдова за очень короткое время вернется к тем проблемам, которые были во время Плахотнюка", - подчеркнул Усатый, отметив в этой связи обеспокоенность тем, что "молчат другие лидеры политических партий".

Ренато Усатый считает, что Додон и примкнувшая к нему Демпартия попытаются утвердить правительство во главе с Кику в самые ближайшие дни, "чтобы люди не успели ничего понять".

В этой связи он заявил, что "люди должны быть мобилизованы [на протесты], не ожидая объявления о внесении голосования за правительство Кику в повестку дня парламента".

Предполагается, что возглавляемое Ионом Кику "правительство меньшинства" будет утверждено уже в ближайшие дни в парламенте голосами депутатов Партии социалистов, Демпартии и ряда "независимых" депутатов.

Должность премьер-министра стала вакантной после того, как во вторник, по инициативе контролируемой Игорем Додоном пророссийской Партии социалистов, голосами 63 депутатов было отправлено в отставку правительство Майи Санду. За отставку правительства голосовали депутаты ПСРМ, а также депутаты Демпартии олигарха Владимира Плахотнюка.