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Петренко: Политические импотенты, сдавшие власть без сопротивления, должны уйти в историю!

Опубликовано : 14 ноябрь 2019 г. 09:35 | Просмотров: 1007 | Категория: Аналитика сети

Произошедшая в среду “сдача власти в руки Додона и плахишей” должна привести к переформатированию оппозиции.

Такого мнения придерживается экс-депутат, лидер партии “Европейские левые” Григорий Петренко. Вспомнив свою публикацию, сделанную три месяца назад после назначения Иона Кику президентским советником, он отметил, что с Додоном “было все понятно” уже тогда, а вот блок ACUM упустил шанс кардинально изменить ситуацию в стране.

“Бездействие, беспомощность, нерешительность и нарциссизм сделали своё дело. АКУМ упустил уникальный шанс выкорчевать преступный режим Плахотнюка и изменить кардинальным образом ситуацию в стране. Вместо люстрации представителей опг ДПМ, вместо разгона ВСМ и ВСП, вместо привлечения к ответственности за узурпацию власти, они решили забыть про свои обещания и начали заигрывать с плахишами, признав их своей оппозицией.

Произошедшая вчера сдача власти в руки Додона и плахишей, уверен, должна привести к переформатированию оппозиции. Политические импотенты, сдавшие власть даже без сопротивления, должны уйти в историю! Второй шанс им давать уже нельзя! Молдове необходимо новое оппозиционное движение, у которого будет политическая воля идти до конца!” – написал в соцсети Григорий Петренко, комментируя последние политические события в стране.


Метки к статье: Григорий Петренко, оппозиция, сдача власти, Додон, АКУМ, ПСРМ

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