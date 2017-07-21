Авиакатастрофу в России совершил командир экипажа с фальшивым удостоверением пилота ...

Власти России 6 лет скрывали причину авиакатастрофы Boeing в Казани, в результате которой погибли 50 человек.

По данным следствия, у командира экипажа Boeing 737-500 было поддельное удостоверение пилота, который был командиром воздушного судна, не имея даже необходимых навыков пилота.

Как сообщает РБК, об этом стало известно по итогам проведенного Следственным комитетом России расследования произошедшей в 2013 году авиакатастрофы.

"В ходе следствия установлено, что к авиакатастрофе привели ошибочные действия командира воздушного судна Рустема Салихова и второго пилота Виктора Гуцула", - сказано в сообщении Следственного комитета. По данным следствия, Салихов не имел достаточных навыков пилотирования и был допущен к осуществлению пассажирских перевозок на основании фальсифицированных документов.

По данным ведомства, в результате халатности руководства авиакомпании "Татарстан", не была организована проверка подлинности и достоверности данных, а Салихов выполнял обязанности пилота воздушного судна. не имея базовых знаний и опыта пилота.

Кроме того, по данным следствия, Салихов был направлен на получение статуса командира самолета. Выполнять полеты в качестве командира экипажа Салихов начал в 2012 году.

Лайнер Boeing 737-500 авиакомпании "Татарстан", выполнявший рейс из Москвы в Казань, потерпел крушение при посадке в аэропорту назначения 17 ноября 2013 года. В результате авиакатастрофы погибли все 50 человек, которые находились на борту, — 44 пассажира и шесть членов экипажа. Среди жертв авиакатастрофы оказались сын президента Татарстана Ирек Минниханов и глава республиканского ФСБ Александр Антонов.

В 2015 году МАК сообщил, что причиной катастрофы самолета в аэропорту Казани стала неработоспособность системы управления безопасностью полетов в авиакомпании, а также отсутствие контроля за подготовкой членов экипажа со стороны авиавластей.