Фракция Додона заняла самый комфортабельный кабинет в Примарии Кишинева ...

Фракция Партии социалистов в мунсовете Кишинёва переехала в кабинет, который раньше занимала Либеральная партия.

Об этом сообщил в соцсети муниципальный советник от “Нашей Партии” Илиан Кашу.

“Ион Чебан переселил свою фракцию ПСРМ мунсовете в кабинет Либеральной партии, самый роскошный и комфортабельный. Это пока единственное “достижение” Чебана. А вот для советников блока ACUM сейчас ищут два разных кабинета: DA и PAS”, - написал Кашу в своей публикации в соцсети и опубликовал свежую табличку на двери кабинета, ранее принадлежавшего либералам.

Напомним, представитель ПСРМ Ион Чебан стал генеральным примаром Кишинёва по итогам второго тура местных выборов, набрав 52,39% голосов. 11 ноября он официально вступил в должность, а на следующий день сдал мандат депутата ПСРМ и объявил о приостановлении членства в партии.