МЕНЮ
Twitter
﻿ 122
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

‡агрузка...
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

14:01  

Назначен гендиректор `Teleradio Moldova`

13:18  

FLASH // В Молдове утверждено новое правительство

12:45  

Противники Додона отказались от протестов в день утверждения нового правительства 'меньшинства'

11:10  

В новое правительство войдут приближенные Плахотнюка и советники Додона (TOP)

11:05  

Поражение Нэстасе в Кишинёве стало `сывороткой правды`, вскрывшей всю лживость альянса

10:28  

FLASH // Парламент приступает к утверждению правительства Кику
все новости

Фракция Додона заняла самый комфортабельный кабинет в Примарии Кишинева

Опубликовано : 14 ноябрь 2019 г. 10:12 | Просмотров: 367 | Категория: Кишинев

Фракция Партии социалистов в мунсовете Кишинёва переехала в кабинет, который раньше занимала Либеральная партия.

Об этом сообщил в соцсети муниципальный советник от “Нашей Партии” Илиан Кашу.

“Ион Чебан переселил свою фракцию ПСРМ мунсовете в кабинет Либеральной партии, самый роскошный и комфортабельный. Это пока единственное “достижение” Чебана. А вот для советников блока ACUM сейчас ищут два разных кабинета: DA и PAS”, - написал Кашу в своей публикации в соцсети и опубликовал свежую табличку на двери кабинета, ранее принадлежавшего либералам.

Напомним, представитель ПСРМ Ион Чебан стал генеральным примаром Кишинёва по итогам второго тура местных выборов, набрав 52,39% голосов. 11 ноября он официально вступил в должность, а на следующий день сдал мандат депутата ПСРМ и объявил о приостановлении членства в партии.


Метки к статье: Ион Чебан, примар, кабинет, Либеральная партия, мунсовет

Загрузка...
| Версия для печати



Загрузка...

Похожие новости
КИШИНЕВ
Фракция Додона заняла самый комфортабельный кабинет в Примарии Кишинева

Фракция Додона заняла самый комфортабельный кабинет в Примарии Кишинева ...

Просмотров: 363
Чебан отказался от Партии социалистов

Чебан отказался от Партии социалистов ...

Просмотров: 771
Прокурор обнаружен мертвым в собственной квартире

Прокурор обнаружен мертвым в собственной квартире ...

Просмотров: 1125
Представитель партии Додона возглавил Кишинев

Представитель партии Додона возглавил Кишинев ...

Просмотров: 449
Россия осудила выходку вандалов на Кишиневском Мемориале

Россия осудила выходку вандалов на Кишиневском Мемориале ...

Просмотров: 517
Вандалы поглумились на Кишиневском Мемориале

Вандалы поглумились на Кишиневском Мемориале ...

Просмотров: 681
Загрузка...
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

Просмотров: 16139
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

Просмотров: 42907
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Просмотров: 40356
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

Просмотров: 18030
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Додон обвинен в получении взятки в 25 миллионов евро

Додон обвинен в получении взятки в 25 миллионов евро

Просмотров: 67791
Предсказания Бориса Немцова считают пророческими

Предсказания Бориса Немцова считают пророческими

Просмотров: 57191
В Затоку стянута бронетехника и военная авиация

В Затоку стянута бронетехника и военная авиация

Просмотров: 42944
Додон совершил уголовное преступление, в очередной раз допустив профанацию Государственного герба

Додон совершил уголовное преступление, в очередной раз допустив профанацию Государственного герба

Просмотров: 40054
Глава полиции опровергает информацию о безнаказанности убийцы на Porsche

Глава полиции опровергает информацию о безнаказанности убийцы на Porsche

Просмотров: 35011
Коррупция объединилась и перешла в наступление

Коррупция объединилась и перешла в наступление

Просмотров: 33232
Кому Плахотнюк передал власть перед бегством из страны?

Кому Плахотнюк передал власть перед бегством из страны?

Просмотров: 30638
Проект Плахотнюка - Дамира - Канду стал очередным долгостроем за бюджетные деньги

Проект Плахотнюка - Дамира - Канду стал очередным долгостроем за бюджетные деньги

Просмотров: 28394
ВЛАСТЬ
FLASH // В Молдове утверждено новое правительство

FLASH // В Молдове утверждено новое правительство

12:45  Противники Додона отказались от протестов в день утверждения нового правительства 'меньшинства'
10:28  FLASH // Парламент приступает к утверждению правительства Кику
ЛЮДИ
В Парламенте Молдовы одобрили решение о легализации каннабиса

В Парламенте Молдовы одобрили решение о легализации каннабиса

23.10.2019  Гражданский активист предложил устроить судьям 'коридор люстрации'
17.10.2019  В прямом эфире телеканала РБК случился конфуз
09.10.2019  Предсказания Бориса Немцова считают пророческими
БИЗНЕС
Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

30.04.2019  Дочернее предприятие Газпрома побило все рекорды по долгам
12.04.2019  Компания Gas Natural Fenosa окончательно покидает молдавский рынок
12.12.2018  Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины
КРИМИНАЛ
Додон обвинен в получении взятки в 25 миллионов евро

Додон обвинен в получении взятки в 25 миллионов евро

06.11.2019  ЦИК использовал мошеннические чернила на прошедших выборах
06.11.2019  Бывший глава полиции арестован в аэропорту по обвинению в контрабанде оружия
04.11.2019  Замешанный в рейдерских атаках судья задержан прокурорами



Все права защищены. Копирование материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Ноябрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Ноябрь 2019 (137)
Октябрь 2019 (275)
Сентябрь 2019 (240)
Август 2019 (162)
Июль 2019 (234)
Июнь 2019 (201)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
google rank checker