FLASH // Парламент приступает к утверждению правительства Кику ...

Голосами депутатов партий Додона и Плахотнюка было утверждено срочное ходатайство назначенного кандидата на должность премьер-министра Иона Кику об утверждении нового правительства.

Ходатайство Иона Кику о приоритетном внесении этого вопроса в повестку дня было зачитано председателем парламента Зинаидой Гречаной. За этот вопрос проголосовали депутаты ПСРМ и ДПМ.

Спикер объявила, что Иону Кику предоставлен один час, начиная с 10.20, для консультаций с фракциями парламента, после его вопрос будет вынесен на утверждение парламенту.

В среду, занимающий должность президента Игорь Додон выдвинул своего советника Иона Кику на пост главы правительства. По словам Додона, решение назначить кандидатом в премьеры бывшего министра финансов в правительстве беглого олигарха Плахотнюка он принял после консультаций с парламентскими фракциями.

С декабря 2018 по 8 июня 2019 Кику был министром финансов в правительстве Павла Филипа, подконтрольного правящей в тот период Демпартии и её лидеру Владимиру Плахотнюку.

Должность премьер-министра стала вакантной после того, как во вторник, по инициативе контролируемой Игорем Додоном пророссийской Партии социалистов, голосами 63 депутатов было отправлено в отставку правительство Майи Санду. За отставку правительства голосовали депутаты ПСРМ, а также депутаты Демпартии олигарха Владимира Плахотнюка.