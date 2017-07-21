Поражение Нэстасе в Кишинёве стало `сывороткой правды`, вскрывшей всю лживость альянса ...

По мнению журналиста Дмитрия Чубашенко, проигрыш Андрея Нэстасе на выборах мэра Кишинёва стал своего рода провоцирующим фактором, "триггером", который привёл к развалу альянса и сыграл роль “сыворотки правды”, вскрывшей всю лживость противоестественного альянса ПСРМ-ACUM.

“Когда накануне второго тура выборов генерального примара Кишинева я призывал голосовать “За Чебана. Против Додона”, многие не поняли такого призыва. Мол, одного поля ягоды, яблоко от яблони недалеко падает, зачем укреплять социалистов и т.д. Дело не в этом. Для меня было очевидно, что поражение Андрея Нэстасе в столице станет тем триггером, который приведет к развалу фейковой коалиции ПСРМ-ACUM, сыграет роль “сыворотки правды”, которая вскроет всю лживость этого противоестественного альянса. Честно говоря, не ожидал, что все произойдет так скоропостижно.

Всю последнюю неделю представители ПСРМ и ACUM, во главе с их лидерами, президентом Додоном и премьер-министром Санду, поливали друг друга из шлангов ассенизаторских машин, в которых за пять месяцев их вынужденного сожительства много чего накопилось. Мы узнали много интересного о них от них же самих”, - отметил журналист в своей публикации в соцсети и напомнил все “кульбиты” альянса в течение пяти месяцев его бесславного правления и еще более бесславного развала.

“Социалисты обвинили ACUM в стремлении узурпировать власть, нарушить Конституцию и законы, подчинить себе юстицию, в некомпетентности, в том, что это вообще не правительство, а какое-то собрание инфантильных, оторванных от жизни хипстеров-НПО-шников, которые только и способны, что ходить с протянутой рукой перед “партнерами по развитию” и жить на кредиты и гранты.

Но то, что мы услышали в ответ от Санду, просто поражает воображение. Оказывается, она с первого дня существования ПСРМ-ACUM знала, что Додон — хитрый, лживый, лицемерный коррупционер, озабоченный только тем, чтобы получить доступ к схемам Плахотнюка, обогатиться и укрепить свою власть. “Никто не лжет так, как Додон”, - прямо так и сказала о своем бывшем партнере по альянсу. Но самое феерическое признание Санду следующее: “Мы рассчитывали с помощью Додона избавиться от Плахотнюка, а потом избавиться и от самого Додона”. То есть призналась в том, что все и так знали: Додон для Санду — вынужденный попутчик, от которого она избавится при первой же возможности. Так они и просуществовали пять месяцев, как крысы в бочке, в ожидании, кто кого съест первым. Первым, и это логично, “кинул” Додон. Теперь, когда он опередил Санду, и первым избавился от нее, лидер PAS изображает из себя честную обманутую девушку, над которой надругался циничный сожитель, хотя она сама примеряла на себя роль “черной вдовы”, готовой этого сожителя съесть на десерт.

На вопросы журналистов о том, почему она такая ригидная и неспособная на компромиссы, у Санду один ответ: “У нас были вопросы по неподкупности к тому, и к этому, и к третьему, и вообще ко всем”. Этакая предводительница “Секты неподкупных”, которой не повезло с народом. Критическая масса неподкупных, способная запустить реакцию очищения Молдовы от жуликов и воров, отсутствует. За пределами этой секты их, в общем-то, и нет. Тест на меритократию (“власть достойных”) нечлены этой секты пройти не в состоянии, потому. Объединяться в коалиции практически не с кем, потому как недостойны. Если и приходится идти на альянс с такими коррупционерами, как Додон, то только для того, чтобы вместе избавиться от еще больших коррупционеров, таких, как Плахотнюк. Наступать на горло собственному гимну неподкупности и меритократии приходится лишь в расчете на то, что после этого получится избавиться и от таких, как Додон. Цель — создание функциональных институтов, основанных на демократических принципах и ценностях, как в цивилизованных странах — оправдывает вынужденную необходимость идти на временные альянсы с лжецами, коррупционерами, предателями и негодяями”, - поясняет Чубашенко. У Майи Санду, уступившей власть Додону, и оставшейся почти без шансов занять пост президента, остаётся один выход – протесты, однако организовывать их она не умеет, отмечает журналист.

“Альянс ПСРМ-ACUM был насквозь пронизан цинизмом. Его участники не просто не доверяли друг другу, они друг друга ненавидели. После местных выборов эта взаимная ненависть выплеснулась на публику и привела к логичному финалу — банка с пауками разбилась, и насекомые, вырвавшись на волю, пытаются сожрать бывших сожителей, пока они не сожрали тебя.

Для Додона “цель оправдывает средства” - это норма. Не моргнув глазом, он снова объединился с Плахотнюком (если вообще когда-то с ним разъединялся), и они вместе наконец-то утвердят общее правительство “плахократов”.

Санду рассчитывает взять реванш на президентских выборах, но и тут она попадает в ловушку, потому что выиграть такие выборы она может только по незаконному решению Конституционного суда, принятому 4 марта 2016 года, когда, если верить декларации бывшего альянса ПСРМ-ACUM, Молдова была государством, захваченным режимом Плахотнюка. Если новый КС в духе “деолигархизации” отменит то решение “плахотнюковского” КС, президента будут снова избирать в парламенте. И этим президентом точно будет не Санду. 66 депутатов ПСРМ-ДПМ, да еще и с фракцией Шора в кустах, выберут себе своего президента, например, того же Додона.

У Санду остается один выход — уличные протесты. Но даже если Запад даст отмашку на кишиневский “майдан” сама Санду организовывать протесты никогда не умела. А к тем, кто это умеет делать, у нее опять же всегда были вопросы по поводу их “неподкупности”. Замкнутый круг получается: как ни крути, в борьбе за будущую окончательную неподкупность приходится пачкаться альянсами с временными попутчиками, которых подозреваешь в подкупности.

Навязываемый обществу выбор между «сектой неподкупных» Санду и “шайкой лживых коррупционеров” Плахотнюка-Додона — ложный выбор. И секта, и шайка - обе хуже. Я так думаю, что Молдове нужна новая, третья, сила”, - подводит итог Дмитрий Чубашенко.