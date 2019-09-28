В новое правительство войдут приближенные Плахотнюка и советники Додона ...

Ион Кику будет не единственным представителем режима олигарха Владимира Плахотнюка в составе "миноритарного правительства" Игоря Додона.

Стал известен номинальный состав "миноритарного правительства", которое возглавит бывший министр финансов в правительстве Павла Филипа.

Вице-премьером, министром финансов станет Сергей Пушкуца, который ранее был одним из ключевых руководителей принадлежавшего Плахотнюку банка Victoriabank. Пушкуца был так же некоторое время руководителем Центра по борьбе с экономическим преступлениями и коррупцией (2008) и главой государственной налоговой инспекции (2005-2008).

Кроме него, представителем партии Плахотнюка в этом правительстве является Виорика Думбрэвяну, которая, работая в правительстве Филипа, открыто вела предвыборную агитацию за Демпартию на прошедших выборах.

В правительство также войдет и целый ряд советников Игоря Додона. Это его родственник Виктор Гайчук (министр обороны), Аурелиу Чокой (МИДЕИ), Ион Пержу (министр сельского хозяйства).

Советник председателя парламента Зинаиды Гречаной, Фадей Нагачевский станет министром юстиции. Нагачевский является сыном бывшего адвоката Плахотнюка - Виталия Нагачевского, который ранее был депутатом партии Владимира Филата. Фадей Нагачевский был активным участником событий 7 апреля 2009 года, после чего был тайно вывезен из Молдовы его отцом, боясь наказания.

Другой приближенный Додона - бывший его советник и министр обороны в правительстве Майи Санду - Павел Войку станет главой МВД.

Вице-премьером по реинтеграции станет нынешний глава Бюро по реинтеграции Александр Фленкя, а министром экономики и инфраструктуры ответственный за сферу транспорта в нынешнем правительстве - Анатолий Усатый.