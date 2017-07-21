Противники Додона отказались от протестов в день утверждения нового правительства 'меньшинства' ...

Утверждение правительства Иона Кику, представляющего интересы Партии социалистов и Демпартии, прошло без ожидаемых протестов со стороны партий, объявлявших о противодействии режиму Плахотнюка и об опасности реставрации его режима.

Ни возглавляемая Майей Санду партия PAS, ни партия Платформа DA Андрея Нэстасе не призвали своих сторонников к протестам.

Представители этих правящих до четверга партий также не ответили на озвученный накануне призыв лидера "Нашей партии" Ренато Усатого выйти с протестами к парламенту в день утверждения нового правительства.

Новое правительство "технократов", возглавит по инициативе занимающего должность президента Игоря Додона бывший министр финансов в правительстве Павла Филипа (ДПМ) Ион Кику.

Вице-премьером, министром финансов станет Сергей Пушкуца, который ранее был одним из ключевых руководителей принадлежавшего Плахотнюку банка Victoriabank.

Кроме него, представителем партии Плахотнюка в этом правительстве является Виорика Думбрэвяну, которая, работая в правительстве Филипа, открыто вела предвыборную агитацию за Демпартию на прошедших выборах.

В правительство также войдет и целый ряд советников Игоря Додона. Это его родственник Виктор Гайчук (министр обороны), Аурелиу Чокой (МИДЕИ), Ион Пержу (министр сельского хозяйства).

Должность премьер-министра стала вакантной после того, как во вторник, по инициативе контролируемой Игорем Додоном пророссийской Партии социалистов, голосами 63 депутатов было отправлено в отставку правительство Майи Санду. За отставку правительства голосовали депутаты ПСРМ, а также депутаты Демпартии олигарха Владимира Плахотнюка.