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FLASH // В Молдове утверждено новое правительство

Опубликовано : 14 ноябрь 2019 г. 13:18 | Просмотров: 509 | Категория: Власть

Кабинет министров возглавил бывший министр финансов в правительстве Демпартии Ион Кику, который недавно обвинил еврокомиссаров в соучастии в краже миллиарда долларов из финансовой системы Молдовы.

Вопрос об утверждении правительства Кику был вынесен в срочном порядке после того, как накануне вечером занимающий должность президента Игорь Додон объявил о кандидатуре нового премьер-министра.

Правительство было утверждено голосами 62 депутатов фракций ПСРМ и Демпартии, а также "независимым" депутатом Александром Олейником.

В состав "миноритарного", "технократического" (согласно официальной классификации Партии социалистов) правительства Иона Кику входят:

- вице-премьер, министр финансов Сергей Пушкуца. Ранее он был одним из ключевых руководителей принадлежавшего Плахотнюку банка Victoriabank. Пушкуца был так же некоторое время руководителем Центра по борьбе с экономическим преступлениями и коррупцией (2008) и главой государственной налоговой инспекции (2005-2008);

- вице-премьер по реинтеграции Александр Фленкя, нынешний глава Бюро по реинтеграции;

- министр экономики и инфраструктуры Анатолий Усатый;

- министр внутренних дел Павел Войку, нынешний министр обороны, бывший советник Игоря Додона;

- министр юстиции Фадей Нагачевский, нынешний советник председателя парламента, юрист Партии социалистов;

- министр иностранных дел и европейской интеграции Аурел Чокой, нынешний советник Игоря Додона;

- министр обороны Виктор Гайчук, нынешний советник Игоря Додона, его родственник;

- министр образования, культуры и исследований Корнелиу Попович, нынешний советник Игоря Додона;

- министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну, бывший член правительства Павла Филипа, которая, работая в правительстве Филипа, открыто вела предвыборную агитацию за Демпартию на прошедших выборах. Нынешний советник Игоря Додона;

- министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Ион Пержу, нынешний советник Игоря Додона.

Должность премьер-министра стала вакантной после того, как во вторник, по инициативе контролируемой Игорем Додоном пророссийской Партии социалистов, голосами 63 депутатов было отправлено в отставку правительство Майи Санду. За отставку правительства голосовали депутаты ПСРМ, а также депутаты Демпартии олигарха Владимира Плахотнюка.

Предыдущее правительство Майи Санду было утверждено в результате противодействия бывшему режиму олигарха Владимира Плахотнюка, который вынужден был бежать из Молдовы. Правительство Санду действовало с 8 июня 2019 года, поддержанное коалицией Партии социалистов, партии PAS и партии Платформа DA.


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