Назначен гендиректор `Teleradio Moldova`
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Из трёх участвовавших в конкурсе претендентов совет выбрал Ольгу Бордеяну, занимавшую пост гендиректора компании с 2015 года.
Решение о переизбрании Бордеяну было принято 14 ноября на открытом заседании Наблюдательного совета компании “Teleradio Moldova”, передает trm.md. За кандидатуру действующего гендиректора проголосовали семь из восьми членов совета.
Кроме Ольги Бордеяну в конкурсе участвовали Ион Тергуцэ, получивший всего один голос и Корнелия Стефоглу, не получившая поддержки ни одного из членов совета.
Кодексом аудиовизуальных услуг предусмотрено, что генеральный директор общественной компании “Teleradio Moldova” избирается на конкурсной основе сроком на семь лет.
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