Назначен гендиректор `Teleradio Moldova` ...

Из трёх участвовавших в конкурсе претендентов совет выбрал Ольгу Бордеяну, занимавшую пост гендиректора компании с 2015 года.

Решение о переизбрании Бордеяну было принято 14 ноября на открытом заседании Наблюдательного совета компании “Teleradio Moldova”, передает trm.md. За кандидатуру действующего гендиректора проголосовали семь из восьми членов совета.

Кроме Ольги Бордеяну в конкурсе участвовали Ион Тергуцэ, получивший всего один голос и Корнелия Стефоглу, не получившая поддержки ни одного из членов совета.

Кодексом аудиовизуальных услуг предусмотрено, что генеральный директор общественной компании “Teleradio Moldova” избирается на конкурсной основе сроком на семь лет.